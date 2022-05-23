拜登稱中國攻台美將武力保衛台灣　台總統府：會展現自我防衛決心

美國總統拜登（Joe Biden）5月23日被記者問及台海問題時，他稱若中國攻台，美國有意使用武力保衛台灣。台灣總統府傍晚回應則稱，台灣會持續展現自我防衛的決心，並與美國在內的理念相近國家，共同捍衛民主自由的價值。



中國外交部發言人汪文斌此前回應則稱，北京必將採取堅定行動，維護自身主權和安全利益，說到做到。



台灣總統府發言人張惇涵今（23日）下午回應指出，台海及印太區域的和平穩定，不僅對於國際社會的安全繁榮不可或缺，更是區域內各成員的共同責任。台灣會持續展現自我防衛的決心，並與美國在內的理念相近國家，共同捍衛民主自由的價值，並維護區域的和平穩定與繁榮發展。

美國總統拜登5月23日上午與日本首相岸田文雄舉行美日峰會，在會後記者會中強調台海和平穩定重要性。記者對他提問稱，若中國侵台，美國是否願意進行軍事介入，拜登回應：「是的。」他也補充說，「我希望這不會發生，也不會有人試圖這麼做。」

中國外交部發言人汪文斌23日回應指，中方對美方的言論表示強烈不滿和堅決反對。他表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。

汪文斌提到，北京必將採取堅定行動，維護自身主權和安全利益，說到做到。他指出，任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，不要站在14億中國人民的對立面。

《路透社》報道則稱，美國白宮官員強調美國對台政策沒有改變，該官員指出「拜登總統重申了『一中政策』以及我們對台海和平的承諾，美國會根據《台灣關係法》為台灣提供自衛軍事手段」。

報道也提到，雖然美國法律要求「華盛頓必須為台灣提供自衛手段」，但長期以來美國並未承諾若中國發動武力犯台時，是否進行軍事干預保護台灣。