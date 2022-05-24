台灣疫情｜增逾8萬宗本土個案及42死　台北副市長蔡炳坤快測陽性

台灣中央流行疫情指揮中心今日（24日）宣布，台灣新增82363宗新冠肺炎本土病例；另新增42宗死亡、251宗中重症。

台北市長柯文哲日前宣布確診，副市長蔡炳坤今日也宣布其快測陽性。



台灣中央流行疫情指揮中心表示，新增8.2萬宗本土個案，較前兩天公布的6.6萬宗及7.9萬宗更多，但數據和19日至20日公布的9萬宗、8.5萬宗差不多，評估本土疫情處於平穩狀況。

新增死亡個案中包括一名10多歲重症男童，該男童從未接種過疫苗、無慢性病史，5月13日發燒、頭暈、嘔吐，當天曾赴診所就醫，當時狀況穩定，並未採檢就返家，隔天出現咳嗽、意識變化、抽搐，家人協助快測為陽性，送抵急症室時體溫已達攝氏40.1度。

這名男童其後被檢查出有輕微肺炎、頭部電腦斷層有嚴重腦水腫，在院期間還發現心律不整、氧氣濃度下降。醫護人員為男童緊急插管，送加護病房救治，曾對男童使用類固醇、瑞德西韋、降腦壓等藥物，但最後仍合併多重器官衰竭病逝。

外界認為台灣在五月底可能出現單日本土病例16萬宗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則認為會低一點。他表示，「我個人認為一下往上走很快、很高可能性沒那麼高，但往上走是一定會的」。