Netflix宣傳玩出禍　改圖嘲台灣「買不到快測劑」被轟造謠後刪帖

在全球擁有超過2億訂戶的影音串流平台在Netflix，為了宣傳韓劇《還有明天》，將劇中片段加上「買不到快篩試劑」的文字製作成哏圖，不料引起眾多網友不滿，留言灌爆Netflix粉專。



雖然事後緊急刪文仍無法平息眾怒，台金鐘獎導演楊雅喆開第一槍退訂，ICU醫師陳志金也表示，防疫是嚴肅的，要KUSO，就要有冒著公關危機的心理準備，甚至還會被冠上「造謠」之名，「開罰300萬（台幣）就笑不出來了吧？」

按圖看清「買不到快篩試劑」改圖、網友反應！

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Netflix以「風吹日篩還是買不到」為題，貼出《還有明天》的劇情內容，一名男子將小朋友抱走，身後站著一群孩子留在原地，Netflix在該男身上標註文字「早上7點開始排隊的人」，被扛起的孩子是「快篩試劑」，身後的小孩則為「永遠買不到快篩的我」。

貼文一出，立刻點燃網友怒火，不滿Netflix嘲諷快篩試劑缺貨買不到，氣得湧入粉專開罵，「請問你們Netflix是在哪個宇宙看到買不到快篩？我的這個宇宙裡的台灣，快篩多到跟山一樣高」、「超商那麼多快篩，買不到是誰的問題？有種貼就不要刪文」、「馬上正式道歉」、「小編在考驗台灣人的智商？」、「明明快篩很好買到又不用排隊，是在那邊帶什麼風向啦」。

楊雅喆在個人Facebook寫道：「Netflix還在公然造謠，我退訂了。Bye」，更痛批這不是幽默，是故意，「又不是前兩週發的文」。陳至金指出，現在便利商店到處都可以買到快篩試劑了吧？就算是堅持要買實聯制的排隊人潮也比較消退了吧？「還在用這個哽，時差有點大喔！難道小編不在台灣？網路上已經出現退訂潮了吧？」

目前Netflix已刪除該則貼文，尚未作出回應。

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