台灣疫情｜批政府對兒童保護不足釀5死　馬英九：你怎能不憤怒？

台灣疫情持續，台灣前總統馬英九今日（25日）在Facebook發文批評現屆政府防疫不力，對兒童保護不足，直言「你怎麽能不憤怒？」



馬英九表示，至5月23日為止，台灣兒童重症案例已累計14宗，有5名兒童死亡，其中4人合併腦炎。幼童的免疫力本就不足，和老人一樣屬高危險群，很多兒科醫生早就呼籲，預防兒童染疫併發腦炎，最好的方式就是打疫苗。但台灣目前僅剛開放5-11歲兒童復必泰疫苗預約，而且「瞬間秒殺」，數量根本不夠。

馬英九批評，台灣有多少孩童，需要多少的兒童疫苗，預先規劃並提供給家長們選擇，是政府最基本的防疫作為。中央流行疫情指揮中心引以為傲的超前布署在哪裡？這就是指揮官陳時中所說的目前疫情「控制得宜」？

馬英九在文中最後又批評稱，這就是蔡英文政府所說的「有政府，請安心」？你怎麽能不憤怒？

據早前報道，台灣中央流行疫情指揮中心昨日（24日）通報的新增死亡個案中包括一名10多歲重症男童，該男童從未接種過疫苗、無慢性病史，5月13日發燒、頭暈、嘔吐，當天曾赴診所就醫，當時狀況穩定，並未採檢就返家，隔天出現咳嗽、意識變化、抽搐，家人協助快測為陽性，送抵急症室時體溫已達攝氏40.1度。

這名男童其後被檢查出有輕微肺炎、頭部電腦斷層有嚴重腦水腫，在院期間還發現心律不整、氧氣濃度下降。醫護人員為男童緊急插管，送加護病房救治，曾對男童使用類固醇、瑞德西韋、降腦壓等藥物，但最後仍合併多重器官衰竭病逝。