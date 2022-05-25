台灣疫情｜增8.9萬本土病例76死創單日新高　明起快篩陽性即確診

台灣中央流行疫情指揮中心今日（25日）宣布，台灣新增89352宗新冠肺炎本土病例，新增76人死亡創單日新高，另有37宗境外輸入病例。



新增病例年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市21350宗，桃園市10355宗，高雄市9792宗，台中市9766宗，台北市9085宗，台南市5904宗，彰化縣3520宗，屏東縣2933宗，新竹縣2570宗，苗栗縣1818宗，新竹市1799宗，基隆市1768宗，宜蘭縣1746宗，花蓮縣1558宗，雲林縣1432宗，南投縣1241宗，嘉義縣1048宗，臺東縣711宗，嘉義市557宗，澎湖縣224宗，金門縣143宗，連江縣32宗，相關疫情調查持續進行中。

中重症個案新增191宗（122宗中症、69宗重症），當中重症個案再新增1宗兒童腦炎個案，為昨日雲林傳出的6歲男童。至於新增本土病例死亡個案為46男30女，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、73宗具慢性病史、31宗無疫苗接種，確診日介於5月4日至5月23日，死亡日期介於5月16日至5月23日。

另外，指揮中心表示，自明日（26日）起修訂病例定義，民眾不分年齡、族群，使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，經醫事人員確認即為確定病例。

截至目前，台灣累計1558380宗確診，分別為12668宗境外輸入、1545658宗本土病例，36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計1554宗死亡病例，其中1539宗為本土。