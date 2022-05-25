挨跌天線得得B｜台12歲男童看展跌倒　一手壓穿達文西展千萬名畫

旺角朗豪坊玩具店Kk plus 店內擺放的1.8米高天線得得B模型，日前被5歲男童「挨」跌毀爛，該模型標價5.2萬元，最終家長賠償逾3萬元「成本價」，至今日獲店方全數退回。



有網民回顧2015年台灣男童參觀「真相達文西特展」時不慎跌倒，以手壓破價值港幣上千萬的名畫，當時主辦單位安慰男童家屬不需擔心賠償問題，會交由保險公司處理。不過意大利媒體報道卻指出男童壓壞的畫作《花》，作者並非主辦單位宣稱的保羅波爾波拉（Paolo Porpora），畫作也僅價值新台幣112萬元，民眾因此質疑業者涉嫌廣告不實，衍伸出案外案。



2015年，在台灣舉行的《真相達文西特展》中，一幅畫作《花》被不小心跌倒的男童一手壓穿。根據當時監視器影像，男童一手拿著飲料跟著導覽隊伍行進，卻不小心跌倒，上半身往巴洛克時期義大利畫家保羅波爾波拉（Paolo Porpora）油彩畫《花》的方向摔，他立即伸手撐住，但畫作卻被一手壓穿。

主辦單位表示，該幅畫價值超過5,000萬元新台幣（約1,180萬港元）、具400年歷史的油畫展覽，主辦方後緊急請意大利專家進行修復，並表示賠償由保險公司處理，不會追究男童。策展方更表示，擔心該男童壓力太大。

此事亦引發外媒關注，後來有意大利媒體報道，男童壓壞的畫作《花》，作者並非主辦單位宣稱的保羅波爾波拉（Paolo Porpora），畫作也僅價值新台幣112萬元（約29萬港元），民眾因此質疑業者涉嫌廣告不實，衍生出案外案。

由於當時《真相達文西特展》主辦方宣傳時強調，除展出達文西的自畫像真蹟，還有達文西門生的作品，不少畫作價值數以億元計。

但台灣公平會在調查後認為，主辦單位利用話術塑造展覽畫作稀有珍貴之形象，卻無法提出市場實際交易價格或公正客觀第三人評估量化之價格，顯然未有客觀事實依據，讓消費者產生錯誤認知，影響觀展與否，違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，處新台幣50萬元（約13萬港元）罰鍰。

此外，有香港網民於討論區重提3年前台灣一名3歲男童用手指戳破音響店價值90萬元新台幣（約24萬港元）高級喇叭一事，當時男童媽媽原本承諾賠償，但其後帶同親友到店反口拒賠，指除非店方有影片清楚拍到事件才承認責任，其舉動被網民鬧爆，網民批評台媽沒看管好兒子卻不願賠償，直指她「畀個3歲細路離開佢視線範圍亂跑同搞事」。

看旺角Kk plus 1.8米高天線得得B公仔被5歲男童「挨」跌事件▼▼▼

▼閉路電視直擊天線得得B損毀過程▼

