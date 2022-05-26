台灣疫情｜增8萬宗本土病例104人病亡再創新高　兒童死亡個案續增

台灣疫情持續升溫，今日（26日）新增81852宗本土病例，多104名患者死亡，創單日新高。

衛福部表示，台灣本土疫情將進入高原期，重症及死亡病例會持續上升。



台灣中央流行疫情指揮中心公布，今日新增的本土病例，包括39020名男性，42799名女性，年齡介乎未滿5歲至90歲以上，個案最多為新北市有17632宗。

同日，台灣新增55宗境外移入個案，包括30男25女，感染國家為美國2例、調查中53例。入境日介於今年5月24日至5月25日。

新增的104宗死亡個案，包括56男48女，年齡介乎未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中97人具慢性病史，49人無接種疫苗。

兒童死亡個案續增

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，死亡個案中有2宗兒童病例，均為先前公布過的重症個案，其中一名為5月19日因染疫併發腦炎的4歲女童，入住深切治療部救治，最後因腦炎、多重器官衰竭病逝。

另一名為5月22日公布的1歲女童，她有腸道閉鎖病史，5月16日出現發燒、抽搐、嘴唇發紫等症狀，曾因敗血症入住深切治療部，5月23日因染疫合併敗血性休克病逝。

在今天舉行的行政院會上，台灣行政院長蘇貞昌表示，本土疫情處於高原期，未發生突然暴增狀況，整體趨勢平穩，輕症和無症狀比率仍達99.8%。為減輕弱勢族群負擔，政府將免費向低收入、中低收入戶發放每人5劑快篩試劑；另外長照機構住民每人3劑快篩試劑，預計有80萬人受惠。