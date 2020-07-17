漢光演習│直升機墜落兩機師殉職 　蔡英文：盡最大努力照顧家屬

台軍一架戰搜直升機昨天（16日）執行漢光演習戰備操演後，準備返回桃園龍潭基地，不料自新竹空軍基地起飛三分鐘後，發現旋翼轉速偏低，直升機正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉為避免緊急迫降新竹市區會傷及民房，選擇一百八十度迴轉飛回基地，最後卻重摔落地起火，兩名機師均殉職。

蔡英文今天（17日）上午前往台軍新竹地區醫院弔唁殉職機師並慰問其家屬。她表示，政府會盡最大努力照顧及協助家屬，她也要求台灣國防部做最詳盡調查，檢討精進。

蔡英文也向現場媒體表示，兩位優秀的機師不幸殉職，「這是國軍非常大的損失，感到非常哀慟與不捨。」

蔡英文說，這兩位機師在發生事故時，因為不想造成民宅的損失及更多傷亡，沒有立即迫降，而選擇了轉向，錯失了搶救自己生命的機會，她要吿訴殉職機師的家人、台軍及全體台灣人民，「這兩位優秀的國軍弟兄是我們的英雄。」

蔡英文強調，在這個非常悲傷的時刻，希望全體台軍弟兄姊妹可以打起精神，堅守崗位；也希望所有台灣人民繼續給台軍最大的支持，為他們打氣及加油。包括台國安會秘書長顧立雄、台國防部長嚴德發、台軍參謀總長黃曙光、台陸軍司令陳寶餘及新竹市長林智堅等亦陪同此項行程。