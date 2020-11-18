失聯F-16戰機20秒內急墜7000呎　台空軍：不排除空間迷向

台灣一架由飛官上校蔣正志駕駛的F-16戰機，周二（17日）傍晚6時5分起飛執行表定夜航訓練，惟2分鐘後突然失聯，當局正全力搜尋。雷達資料顯示，該戰機在20秒內急墜7000呎，為此台灣空軍司令熊厚基上將周三（18日）表示，戰機機械故障可能性低，不排除空間迷向。

熊厚基表示，不排除事件與空間迷向有關。（中央社）

台空軍司令部當晚舉行記者會，公布初步調查證據。熊厚基表示，事發時花蓮基地的天氣狀況可以目視、符合訓練標準，且初步檢視該戰機的維修保養紀錄沒有異常。

惟他指出，雷達軌跡顯示當晚6時6分7秒，該機高度指示為7000呎，但到6分21秒變為4000呎，6分27秒更變為0呎，換言之戰機在20秒內急墜7000呎。熊厚基表示，戰機機械故障可能性低，不排除空間迷向可能。

據了解，空間迷向即機師產生錯覺，使其感受到的飛機狀態和實際狀態並不相符，從而失去判斷能力。例如2008年3月4日，台空軍花蓮基地四零一聯隊一架F-16戰機在執行夜航訓練時墜海，當時少校飛行官丁世寶在最後呼叫「knot it off」（課目停止）後，戰機便迅速改變航向進入不正常動作，雖然丁在短短13秒內仍試圖改正戰機姿態，但仍改正不及出事。當局事後研判夜間空間迷向是戰機失事的原因。

（綜合報道）