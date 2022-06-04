台灣疫情︱新增逾6.8萬本土病例、152死　陳時中：差不多已到高點

台灣中央流行疫情指揮中心今日（4日）宣布，台灣新增68118宗新冠肺炎本土病例，新增496宗中重症（中症341宗、重症155宗），包括2宗疑似腦炎的重症病例；再多152人死亡，包括1宗兒童肺炎死亡病例。另新增33宗境外輸入病例。



據指揮中心統計，截至昨日（3日），今年累計2239878宗本土輕症、無症狀個案，佔99.69%；累計4705宗中症，佔0.21%；累計2328宗重症，佔0.1%。

指揮中心發言人莊人祥介紹，2宗新兒童重症病例分別為5歲及6歲男童，均無慢性病史，也沒有接種疫苗，染疫後均診斷為疑似腦炎。其中，5歲男童5月27日高燒、服藥後退燒，斷續發燒2天，後到醫院急診，被收治於加護病房，目前正插管使用呼吸器，並以類固醇、瑞德西韋等藥物治療。6歲男童則周三（1日）開始發燒，有短暫抽搐、輕微腹痛等症狀，後開始出現意識改變、嗜睡，被緊急送到急診，高燒39.7度並採檢確診，經腦部電腦斷層發現有腦水腫，現正住院用降腦壓藥物。

至於新增死亡個案年齡介於1歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中144人有慢性病史、71人無接種任何一劑疫苗，87人年齡超過80歲。新增兒童死亡病例為一名年僅1歲的男童，從未接種疫苗且有先天性心臟病史、長期使用呼吸器，5月28日出現呼吸困難低血氧，經X光檢查發現右肺嚴重浸潤，PCR採檢陽性，診斷為呼吸窘迫和右側肺炎，轉負壓加護病房，使用瑞德西韋、抗生素、類固醇等藥物治療治療，惟5月31日因病況不佳病逝。

另一方面，指揮中心指揮官陳時中表示，台灣本土疫情已在高原期，先前單日染疫數有9萬多，他根據國際模型推估可能是12、13萬。他又指，台灣人民的自制性很高，今年沒有3級管制，人流卻只有去年3級管制時期的四分之三，推估台灣疫情高點也不會太高，目前差不多已到高點。