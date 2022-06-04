六四｜蔡英文稱港被系統性抹滅記憶　馬英九：台正墮入不自由民主

今日（4日）是六四事件33周年，在台灣，包括總統蔡英文在內多名朝野政治人物皆有表態，其中蔡英文提到香港正被用蠻橫手段、系統性抹滅對六四的集體記憶，台灣要堅守民主價值；國民黨主席朱立倫表示該黨不僅聲援民主行動，更會繼續一步一腳印，用行動落實民主精神，繼續努力。台灣前總統馬英九則公開呼籲中共勇於面對歷史，承擔責任，但同時卻指出台灣一步步墮入「不自由的民主」，遭到民進黨立委批評。



蔡英文中午透過Facebook指出，多年來始終維持以燭光晚會紀念六四的香港，今年首度完全沒有相關集會申請，多所大學中關於民主與六四精神的雕像也被莫名移除，六四的集體記憶在香港正被系統性的抹滅。

她又指，當民主受到威脅，世界威權主義正在擴張，台灣更需要堅守民主價值，和共享民主自由理念的國際夥伴堅定互相扶持，並舉例去年此時正好是日本捐贈124萬劑AZ疫苗抵達台灣時刻，認為這是民主政體攜手防疫的具體展現。

▼2019年及2022年的六月四日 維園由光亮到空無▼

立法院長游錫堃亦發文，稱中共「對內壓迫、對外擴張」的本質沒有絲毫反省與改變，令人遺憾，並指採用說謊扭曲事實的手段，只會加深國際多數民主國家的疑慮與不滿，呼籲中共盡速展開民主開放改革，因這是唯一的出路。

行政院長蘇貞昌則表示，他相信歷史可以暫時被掩蓋，爭取民主的火苗卻不會被熄滅；權力雖可以讓一些人噤聲在一時，卻不可能讓所有人靜默於永遠，在時間長河的淘滌下，謊言會篩走，真相會浮現。蘇又指，過去兩年來，台灣人民對全世界做了最好的示範，證明用民主自由的制度、活絡的公民社會，不斷地在不同意見中爭論、尋求共識，仍然可以全力做好防疫並顧好經濟。

藍營方面，正在訪美的國民黨主席朱立倫表示，每年此時都會想起1989年初夏北京廣場上追求自由的青年學子們，曾在世人的眼中燃起中國大陸民主改革的希望。33年後的此刻回顧，更不免感慨，如果當年歷史走出不同結局，今天的香港、台海、新疆，甚至當前整體的全球局勢，是否能有很大的不同。

他指出，不能忘記曾有那麼一群熱愛自由的中國青年，為了理想灑下熱血、犧牲生命。在任何對中國大陸民主化的追求中，台灣在中華民國憲政體制中落實民主，成為亞洲最自由、開放社會的軌跡，一直是最重要的參照。他並表示，此次訪美正是國民黨與世界民主陣營交流的行動作為，國民黨不僅聲援民主行動，更會繼續一步一腳印，用行動落實民主精神，繼續努力，這也是百年前創黨建國的初心，此刻要堅守的使命。

香港曾連續多年舉辦六四晚會，惟近年皆未能舉辦。（資料圖片）

另外，馬英九再次呼籲北京當局勇於面對歷史、承擔責任，才能往前邁進。但他也提到，固然美國為首發起的所謂「反中」風潮，讓情勢更顯複雜，但北京亦能化被動為主動，向國際傳達更正面訊息。

馬英九特別提到，國家主席習近平去年10月在中央人大工作會議時談到了民主，堅持國家一切權力屬於人民，最大限度保障人民當家作主、依法治國。他認為這是有助於建立法治社會的正確方向，如能真誠面對、平反六四這個歷史創傷，不但在國際上可以有非常正面的形象，兩岸也不會越走越遠。

值得一提的是，馬英九表示，台灣也應該反求諸己，更謹慎地檢視自己的民主發展；雖然揮舞著民主大旗，但在民進黨執政下，台灣卻逐漸墮入「不自由的民主」。他提到關閉電視新聞台、清算在野黨、對民眾「查水表」、干預司法、全面綠化獨立機關等等，認為國際輿論上似對這些戕害臺灣民主自由的舉措視而不見，他深以為憂。

他最後稱，期許大陸要面對歷史，往前邁進，但同時不能坐視台灣的民主走回頭路，甚至朝向「不自由的民主」與「民選專制」前進。而對於馬英九的言論，民進黨立委批評發言荒謬，實在令人不齒。