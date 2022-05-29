六四33周年｜天安門母親稱當局改變監控方式　阻止她們接境外來電

據美國媒體《自由亞洲電台》27日報道，「六四事件」33周年即將到來，今年已85歲的「天安門母親」發起人張先玲玲接受採訪時表示，懷疑內地當局今年改變監控方式，由派人監視變成阻止她們接聽境外來電，令她們無法與外界接觸。



《自由亞洲電台》報道指，每年六四前夕，內地政府都會派人監視「天安門母親」主要成員，阻撓她們與外界聯絡。北京因為本土疫情正處於高度封控。張先玲懷疑在疫情下，當局改變監控的方法。

她說：「今年有一個比往年更厲害的手段，就是我的手機不能接境外的電話，以往只要打我的手機，就可以採訪我，但今年我的手機境外電話一律接不了，不只是我，也有一些天安門母親成員的手機，一樣接不了境外的電話，與往年不同。」

張先玲形容，多年以來，活在監控當中，為亡兒王楠討回公道的路很艱難，但在公義彰顯之前，她不會放棄。

「天安門母親」群體是「六四」死難者家屬及傷殘者組成。（天安門母親官網）

天安門母親部分成員去年六四在警方嚴密安排下，曾前往北京市郊的萬安公墓掃墓，拜祭遇難的家人。

天安門母親發言人尤維潔表示，雖然疫情影響她們的一些活動安排，但每年在六四前夕發表祭文的安排，不會改變。她說：「我們每年必須有的天安門母親群體祭文，以及幾位難屬的發言，會在六四前夕公開，但因為疫情因素，我們原本想做更多與難屬有關的事情，要暫時停止。」

尤維潔表示，多年來，天安門母親已有64名成員離逝，但也有年輕遇難者家屬加入為成員，目前天安門母親的成員人數，大約有120人。

「天安門母親」張先玲去年指，感激這麽多年來香港人的支持與陪伴，即使香港人不能夠公開悼念，但公道自在人心，相信大家都不會忘記六四發生的事。（天安門母親官網）

去年（2021年）11月16日，中共十九屆六中全會通過了第三份歷史決議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，定性六四事件中未再現「反革命暴亂」字眼，對六四事件定性有所淡化，引發外界關注。

這份決議宣稱，「二十世紀八十年代末九十年代初，蘇聯解體、東歐劇變。由於國際上反共反社會主義的敵對勢力的支持和煽動，國際大氣候和國內小氣候導致一九八九年春夏之交我國發生嚴重政治風波。黨和政府依靠人民，旗幟鮮明反對動亂，捍衛了社會主義國家政權，維護了人民根本利益。」