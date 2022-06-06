台灣疫情｜增5.2萬宗本土個案多151人病亡　現首宗青少年死亡病例

台灣今日（6日）新增52992宗本土病例，確診數字有所回落，但死亡人數回升，多151人病亡，包括首宗青少年死亡病例，及再有未滿一歲的嬰兒死亡。



台灣中央流行疫情指揮中心公布，新增的52992宗本土病例，包括24867名男性、28109名女性，16宗調查中，年齡介乎未滿5歲至90歲以上。新增的151宗死亡個案，包括84男67女，年齡介乎未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、146宗具慢性病史、64宗無疫苗接種。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，151宗死亡個案中，患者年齡介乎0歲至90多歲，110人未打滿三劑疫苗、87人是80歲以上長者、146人具有慢性病史。

他介紹，死亡個案再新增一宗兒童個案，為八個月大女嬰，有先天泌尿系統疾病。5月31日發燒，疑似因手術造口滲透造成感染 ，當天入院採檢陽性，但仍於6月1日手術，入住深切治療部。女嬰住院期間出現心跳、血壓、氧氣濃度下降情形，後因細菌及新冠病毒感染併敗血症，6月2日死亡。

同時，台灣新增首宗青少年死亡病例，患者為15歲男性，無慢性病，曾接種一劑疫苗。他在5月20日發燒、5月22日採檢陽性，到29日都採取居家照護。解除隔離後，5月30日在學校突然昏倒，送院已無呼吸心跳，急救後不治。經司法相驗，死因為病毒性心肌炎、急性肺水腫及心因性休克併新冠病毒感染。