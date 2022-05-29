確診者痰液濺臉　台護士網紅「無畏搶命45分鐘」獲讚：沒時間害怕

台灣掀起疫情爆發以來最大浪潮、接連多日8、9萬的高員狀態也讓醫療量能時刻緊繃，時常在臉書分享醫院辛酸的正妹護士林婷也分享日前替一名失去呼吸心跳的確診者急救的過程，讓不少人感動直呼「有您們真好」。



林婷護士在臉書粉專「林婷一下吧 icu護士」分享前幾天上班時目睹一名洗腎病患倒在醫院走廊，在眾人壓胸CPR搶命時突然聽見該名病患是確診者的消息，林婷仍奮勇上前壓胸CPR，讓同事先穿上兔寶寶防護裝。

知道是確診者仍無畏搶救 故事感動不少網友（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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在搶救過程中，病患呼吸器裡的痰還一度噴濺到她的臉上，仍不阻礙她努力續命的決心，雖然最終仍不幸回天乏術，林婷仍給阿姨身上蓋上一條新的棉被並向家屬致歉表示「真的盡力了」；事後也因為擔心沾染病毒而不敢回家，所幸觀察了4、5天後都是陰性結果。自嘲是「天選之人，陰間使者」的林婷也坦言，她們仍舊相信能贏來戰勝病毒的那一天，更坦言「身為護士，並不是我特別勇敢，而是我沒時間害怕。」讓不少人感動直呼「害怕還是去做才叫勇敢」。

林婷向《中天新聞》表示，其實跟大家想的一樣，確診的護士就只能在家休養、這也代表仍在工作崗位上的護士們的工作量會大大增加，所以秉持著能救一個是一個的心態去跟死神拚搏；並不是不害怕、其實護士比任何人都害怕染疫，怕拖累同事、怕影響家人，選擇不斷地分享故事，只是希望政府能重視護士的勞動環境。「很感謝很多民眾的加油打氣，這也是唯一我們能撐下去的動力」，林婷表示其實很多護士就算確診康復、體況還沒有完全復原，也急著投身回到第一線作戰，為的就是替全部人守住防線，也希望長官政府都能聽到最基層護理人員的聲音、大家加油，「護士撐下去」。

林婷臉書全文：「前幾天一個失去呼吸心跳洗腎病患，直接倒在走廊，幾個各個單位leder開始進行壓胸 CPR，突然有人大叫他是確診病患，沒差啦先救活，我先壓胸，你先穿兔寶寶裝。我們急救了45分鐘，途中病患呼吸器的痰還噴到我的臉，跟家屬說很抱歉我們盡力了，給阿姨身上蓋上一條新的棉被。除了她嘴巴咬著的氣管內管，但她的表情就像是睡著了一樣，安詳而平靜。當天下了班，在醫院沖洗不能馬上回家，深怕身上的病毒影響到家人。心情很煎熬，很辛苦，自己觀察4、5天後，天選之人陰間使者（檢測陰性）。身為護士，並不是我特別勇敢，而是我沒時間害怕。謝謝所有為了疫情，仍在奮鬥的勇士們，因為你們的堅持，我們相信終有戰勝病毒的那天。醫護大家多多照顧好自己身體，不知道最近是電解質不平衡，雙腳一直抽筋。」

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