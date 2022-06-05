防疫女神賈永婕籌千萬買呼吸器　熱心公益反遭網友嘲：為選舉鋪路

「防疫女神」賈永婕自去（2021）年疫情爆發後，不僅自掏腰幫忙，甚至動員號召外界捐贈醫療器材，如今疫情再度爆發，她再度出手了！直接成立「台灣永婕美少女慈善協會」，每天為公益奔波18小時，僅4天就募款近千萬元（台幣），將錢花在呼吸器上救人。



為了幫助更多人，賈永婕直接成立「台灣永婕美少女慈善協會」，甚至聯繫律師協助處理基金會文件，而她一刻都不敢鬆懈，每天早上起床第一件事，並非替孩子做早餐，而是打開手機確認消息，最短時間內分析並分配好當天的防疫資源。

台灣女星賈永婕4天籌近千萬台幣買呼吸器救人。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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根據《自由娛樂》報導，賈永婕也透露，協會短短4天就募到近千萬（台幣），但她也全部花光了，因為只要第一時間確認有錢進來，就會開始買醫療器材，「錢進來，我就是幾台呼吸器出去」。

賈永婕為了幫助台灣疫情困境，每天從早上7點起床後，就在聯絡醫療器材事宜，一直到凌晨1點才暫緩睡覺。如此高壓的工作，賈永婕卻不覺得累，反是認為做公益是她個人興趣，所以一點都不會覺得麻煩。

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賈永婕如此盡心盡力幫助重症病患，卻被網友酸是為了選舉鋪路。賈永婕無奈地說，「難道不能夠單純做好事嗎？」這世界需要更多一些美好的聲音，不要惡意用酸言酸語抹煞掉別人的好意。

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