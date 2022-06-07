中國社科院汪曙申：拜登藉國際體系維護台獨　中國難推動統一台灣

中國社科院台美關係研究室主任汪曙申撰文分析美國總統拜登對台政策，他指拜登政府沿襲前總統特朗普，藉國際體系維護台灣事實獨立現狀，以牽制影響兩岸關係。



由重慶市社會主義學院發行的雙月刊「統一戰線學研究」，今年第1期刊載汪曙申分析「拜登政府對台政策前瞻及其對兩岸關係的影響」專文。

汪曙申指出，拜登政府的兩岸政策沿襲美國傳統和特朗普的作法，主張「修正失衡」、「維繫現狀」、「規避衝突」，同時在印太戰略框架中安排台灣的角色，在國際多邊體系維護台灣的「事實獨立現狀」，藉由提升台美關係牽制和影響兩岸關係。

蔡英文總統3月3日授勳美國第70屆國務卿龐培歐「特種大綬景星勳章」，表彰其長期促進臺美關係的貢獻。（台灣總統府）

他預測，因中美戰略競爭持續朝經濟科技、軍事安全和國際影響力領域擴散，台灣政治、軍事和經濟議題在拜登政府對台政策更顯重要，可說是未來美國提升與台灣「實質關係」的主要方向。

汪曙申表示，美國虛化「一個中國」政策，整合聯盟資源介入台灣議題，加強對台防務戰略協調、安全合作關係等，將是未來中美涉台博弈的重要面向，對中國推動統一帶來複雜影響。

他說，針對拜登政府調整對台政策，中國要有戰略定力和戰略塑造力，需要從政治、外交、軍事、經濟、社會文化等方面綜合應對，以維持台海局勢總體穩定、防止衍生重大顛覆性風險。

蔡英文總統3月3日感謝美國前國務卿龐培歐為臺美關係帶來許多突破的卓著貢獻，並說他是台灣的好朋友。（中華民國總統府）

汪曙申主要從事台灣問題、台灣地區對外關係與亞太安全研究，為外交學博士，擔任中國社會科學院台灣研究所台美關係室主任，副研究員，並擔任海峽兩岸關係研究中心特約研究員，人民日報智庫特約專家，曾在波士頓大學擔任訪問學者。