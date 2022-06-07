大陸學者：要收復台灣把台積電搶到手　絕不能讓其轉移至美國

近年全球掀起晶片荒，晶圓代工龍頭台積電在供應鏈上越來越重要。中國大陸經濟學家陳文玲近日在一場論壇上針對中美關係發表觀點時稱，在美西方像制裁俄羅斯一樣對中國大陸進行毀滅式制裁的情況下，中國大陸一定要收復台灣，一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國大陸手裡。



內媒觀察者網報道指，5月30日，由中國人民大學重陽金融研究院主辦、中國人民大學中俄人文交流中心與中美人文交流研究中心承辦、觀察者網共同主辦的中美論壇在線舉行。

中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲在論壇上表示，中國既要做好短期應對，更要做好長期的針對美國遏制打壓中國的戰略準備。現在最主要的幾項政策是在拉緊產業鏈、供應鏈的同時，確保產業鏈、供應鏈自主可控。作為反制手段，盡可能地阻滯、遲滯對手切斷供應鏈、科技合作鏈、創新鏈的舉措。

陳文玲稱，在美西方像制裁俄羅斯一樣對中國大陸進行毀滅式制裁的情況下，中國大陸一定要收復台灣，特別是在進行產業鏈、供應鏈重構方面，一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國大陸手裡。台積電正加快向美國轉移，要在美國建立六個廠，中國大陸絕對不能讓它轉移的目標全部實現。

陳文玲又指，中國大陸要公開地、合理地、盡一切所能地對俄羅斯進行支援，比如最近的中俄聯合空演等等；還可以在貿易方面做得更多一些，使中俄通過「一帶一路」和俄方提出的歐亞大聯盟對接。