韓國瑜前副手張善政出征桃園市長　朱立倫快刀斬出國民黨內裂痕？

在一片驚呼聲中，國民黨中央5月18日突襲提名前台灣行政院長張善政參選桃園市長，引爆黨內兩極反應。支持方認為，張善政產官學經歷豐富，更曾與韓國瑜搭配，以副手身份角逐2020年台灣總統大選，如今空降地方選舉「規格夠高」，具「上駟」技壓優勢；反彈者則不滿國民黨中央罔顧進行中的初選辦法，突襲式提名對地方充滿惡意，質疑黨主席朱立倫聯合馬英九與韓國瑜勢力強推張善政出線，快刀不斬亂麻，反有致黨內分裂、魚死網破之慮。



國民黨18日下午召開中常會，原訂進行第六梯次地方縣市長提名作業，提名花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴角逐連任，不料18日上午台北政壇旋即傳出，下午中常會將一併確定桃園市長提名人選，內定此前未曾表態參選、也未參與桃園市長提名黨內初選的張善政代表出征。

消息一出，台灣朝野譁然。黨際間的議論，主要聚焦在久違的張善政最終在桃園「旱地拔葱」，是國民黨主席朱立倫、前台灣總統馬英九與前高雄市長韓國瑜三方勢力共識的產物。此決定除了被認為破解國民黨在桃園市長人選難產僵局外，黨內高層集團的合縱連橫，既能為疲弱、號令不動四方的朱立倫添油加柴，其餘山頭也順勢取得再次進場發揮的機會，總結成國民黨要員們最熱愛的團結大戲，也是其樂融融再熟悉不過。

出身桃園，且曾任兩屆桃園縣長的朱立倫，以「我比誰都更想桃園贏」表達對提名張善政適格適任的肯定。（Facebook@朱立倫）

張善政在確定獲得國民黨提名後接受媒體聯訪，自稱「疫情肆虐，從排口罩、疫苗到快篩，顯示政府失能，我看不下去，想出來做一點事情」，後於臉書（Facebook）發文，寫下「日前國民黨朱立倫主席對我表達希望徵召我投入桃園市長選舉，輾轉深思後，我決意投入桃園市長選戰，我願意用我此生的專業和行政資歷，為桃園、為台灣實現一個我們原本就應該享有的美好未來；桃園微笑，台灣就微笑」。

面對昔日副手搭檔以黑馬之姿出線，韓國瑜當晚也發文表達支持，但也強調自己「前一天才從電話得知張善政被徵召參選」，相當程度與黨中央的朱立倫保持距離、不願攪入突襲提名的決策爭議。此外，據悉同樣宣稱前一天才被告知消息的馬英九，對於其任內最後一任閣揆張善政獲得提名，也以「很好」做為回應。

曾與韓國瑜搭檔競選2020年台灣總統大選，讓張善政同步收穫了「韓粉」的好感，被認為在選民「藍大於綠」的桃園選區有正面助益。圖為2019年11月11日，韓國瑜宣佈張善政為總統大選的副手搭檔。（Facebook@韓國瑜）

相較國民黨內主要政治人物的正面肯定，朱立倫暗渡張善政兵行桃園，卻惹得桃園地方政壇極度不滿。例如爭取桃園市長提名如火如荼的現任立委呂玉玲直接發難，抨擊黨中央未經過事先溝通，提名程序混亂，將黨內提名機制視若無睹，「無法接受黨中央的決議，未來也不排除有任何動作」。

另，網路人氣甚高、日前才高調請辭台北市議員展現參選決心的羅智強，18日也在臉書感慨「人心肉做，很難雲淡風輕」，自言驚訝、錯愕與五味雜陳。國民黨中常委、現任桃園市議長邱奕勝則對於黨中央惡意隱瞞地方，粗暴提名張善政的做法大表不滿，當晚即怒退國民黨相關網路群組，聲聲喚不回。

時隔一日，地方與網路攻擊張善政的聲浪漸起，主要還是圍繞在「沒有參加初選，缺乏正當性」，以及朱立倫在發布消息前一小時才通知魯明哲、呂玉玲、萬美玲、羅智強等有意投入黨內初選競爭人等這項消息，鄙視在地的手法粗劣。

口才便給、網路人氣甚佳但不得朱立倫厚愛的羅智強，如今爭取桃園市長提名未果，後續動向，尤其幾次與民眾黨、柯文哲的互動，是否有退黨可能引人關注。（Fcaebook@羅智強）

就事論事，相較國民黨過去數月困頓桃園市長人選提名，始終停留在有強烈參選意願與行動者（如羅智強）遭朱立倫封殺到底不給選；地方立委出身如呂玉玲積極爭取，但實力明顯矮人一截，不具勝選指望；其餘獲黨中央欽點人選卻沒有意願等各種不順。如今朱立倫在同獲馬英九與韓國瑜的祝福下，推舉張善政強兵壓陣，就國民黨於年底桃園市長選舉一役的現實來看，戰力明顯好上很多，不論是要對上民進黨最可能出線的現任立委鄭運鵬，還是民眾黨已確定提名的立委賴香伶，張善政參選局面都能取得明顯「上駟」優勢。

然而，朱立倫拍板張善政空降桃園的決定，第一時間未受到桃園地方政壇歡迎也就罷了，更大的破壞在於黨內初選程序的公信崩解、突襲提名致黨內失和的可能，造成更大的領導與分裂危機；此外，朱馬韓巨頭合作的想像空間，帶來的到底是加分還是更不需要期待，也不意外將成為下階段台北政壇的焦點。

同時，張善政出線底定，可以預期朱立倫投出的這顆變化球有相當機會牽制民進黨接下來在桃園市長的提名，若按民進黨原預期人選與張善政競爭，大概率會落居下風。當然，國民黨中央可能認為，只要順利排除黨內眾議推出張善政，民進黨則難有可資匹敵的人選。但就歷史經驗，未必如此。

回顧2010年新北市長選舉，國民黨調派彼時擔任副閣揆且為黨內明日之星的朱立倫逐鹿新北市，為求「上駟」勝選的結果，反而倒逼民進黨推出蔡英文上場對陣，雖然蔡英文最終以5.22%的差距敗下陣來，但也趁勢在新北市選區練兵，並收穫破百萬的選票，奠下了蔡英文後續仕途持續晉升的基礎。如今，張善政對內能否整合黨內異見，對外會否對民進黨形成「牽制」，都不甚明朗，一如被視為民進黨內強將的衛福部長陳時中，過去便多有鼓勵其參選台北市、新北市，乃至於桃園市等台灣北部都會區的聲浪，一旦兩黨橫生田忌賽馬般的排兵佈陣，張善政參選桃園所投下的震撼，也或將有進一步牽動台北市長選舉動向的可能。