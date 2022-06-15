香港壹傳媒否認出售台灣《蘋果》　日前被指以15億新台幣成交

台灣《蘋果新聞網》日前傳出找到買家、對員工公告已經成交，台北市勞動局還確定收到蘋果新聞網裁員280人的大量解僱計劃書。

但台灣蘋果新聞網的母公司、正在清盤中的香港壹傳媒公司周二（14日）公告，清盤人譚競正、文景城澄清，出售台灣《蘋果新聞網》或其台灣業務的內容並不準確。公告直指，直到公告當日，沒有其他有關據稱出售的事宜。台灣蘋果新聞網是否真的出售並成交，成為羅生門。



6天前台灣《蘋果新聞網》自行發布新聞表示，台灣《蘋果》創報人及台灣分公司法人代表葉一堅舉行一級主管會議，表示要大量解僱員工，大部份同事將轉移到新東家及留用，他則會擔任新東家的榮譽主席。隨後蘋果新聞網傳出賣給香港商人黃浩與17Live共同創辦人潘杰賢，金額達新台幣15億元（約合4億港元）。

台北市勞工局周二證實收到蘋果新聞網大量解僱的計劃書。但根據香港壹傳媒公告，清盤人及蘋果日報出版發展有限公司（持有台灣《蘋果新聞網》及其業務）的董事均沒有授權據稱出售或收取任何據稱出售的交易金額。

根據公告，清盤人及蘋果日報出版發展有限公司的董事正就據稱出售展開調查，若蘋果日報出版發展有限公司或其在台灣的任何部分業務發生未經授權的處置，將採取必要的行動。公告指出，據稱出售的任何進一步重要進展，將遵照適用法律及法規刊發進一步公告。股東及潛在投資者切勿倚賴有關本公司任何消息的任何市場傳聞。壹傳媒的任何資料應僅以在香港聯合交易所網站刊登的官方公告為準。