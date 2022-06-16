台灣疫情｜新增6.3萬宗本土病例多168死　官方透露陳時中最新病情

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今日（16日）新增63170宗新冠肺炎本土病例，增加373宗中重症，再多168人死亡，另新增51宗境外輸入個案。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市9523宗、高雄市9316宗、新北市7440宗、台南市6163宗、彰化縣5185宗、桃園市5066宗、台北市4025宗、屏東縣3032宗、雲林縣1606宗、苗栗縣1605宗、新竹縣1462宗、南投縣1458宗、嘉義縣1323宗、新竹市1245宗、宜蘭縣1187宗、花蓮縣888宗、基隆市787宗、嘉義市769宗、台東縣673宗、澎湖縣262宗、金門縣141宗、連江縣14宗。

新增死亡個案為93男75女，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中159宗具慢性病史、113宗未接種3劑新冠疫苗。其確診日介於5月5日至6月13日，死亡日期介於5月26日至6月13日。

截至目前，台灣累計3135565宗確診，分別為13611宗境外輸入、3121900宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計4714宗死亡病例，其中4699宗屬本土。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（聯合報）

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎預估，本土確診有望在7月回落至萬宗以下，對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前較確定的是未來高原期過後，每周將呈現持續下降情形，7月情勢則要觀察北、中、南疫情趨勢，無法精確推估。

另外，針對指揮官陳時中、社區防疫組組長薛瑞元、衛福部醫福會執行長王必勝和發言人莊人祥近日快篩陽性確診，羅一鈞表示，數人身體狀況目前都還不錯，請大家放心。陳時中昨日（15日）亦主動向傳體表示，自己已經退燒，但稍有咳嗽，咳起來骨頭會痛，有遵照醫囑服用抗病毒藥物莫納皮拉韋。