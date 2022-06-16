葉一堅：台蘋果新聞網出售公告經授權　大量解僱因資金9月前用罄

上周三（8日），台灣蘋果新聞網宣布完成出售，蘋果日報台灣分公司代表人葉一堅周四（16日）表示，出售的公告是經過授權，並提到之所以大量解僱員工，是因為公司剩餘資金在9月前將用罄，惟他強調，多數員工將轉移新東家留用。



台灣蘋果新聞網宣布完成出售後，香港壹傳媒公司在香港交易所發出澄清公告，指壹傳媒公司清盤人及蘋果日報出版發展有限公司的董事現調查事件，並強調若蘋果日報出版發展有限公司或其在台灣的任何部分業務發生未經授權的處置，將採取必要的行動。

對此，葉一堅周四發出給同仁的一封信，指上周三宣布台灣蘋果新聞網已出售及交接的公告都經過授權，並沒有無權處分公司的情事發生，其他傳言亦會在相關事宜談妥後主動說明及澄清。

對於需要大量解僱員工，他稱是因香港蘋果日報資金遭凍結，導致台灣蘋果新聞網金流斷鏈，剩餘的資金將於9月前用罄。不過多數員工皆有機會轉移到新東家並留用，他會盡最大努力向新東家謀求最大福利，未經留用的員工，也會盡監督責任保障權益。他同時對工會對交易案的支持表示感謝，並將會依照授權合法完成交易細節，以及召開勞資協商會議，保護全體員工的權益。