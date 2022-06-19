烏克蘭青年中領館旁塗鴉「台烏貓咪」　稱象徵「齊心抗威權」

據台灣中央社報道，烏克蘭30歲青年Evghen在距中國駐敖德薩總領事館僅50米的廢棄牆面上塗鴉象徵「台烏友誼」的貓咪，他稱塗鴉除傳遞對台感謝，更象徵台烏「齊心對抗威權擴張」，並相信「堅強意志與奮鬥不懈必能戰勝國際處境」。



化學系畢業的Evghen接受中央社專訪時表示，他曾在藥廠擔任品管工作5年，在戰爭爆發前，他計劃開一家簡餐咖啡店或做外賣，但疫情加上俄羅斯總統普京發動戰爭打碎了他的夢想。

Evghen坦言，自己是促成這幅台烏貓咪友好塗鴉的背後推手。他表示，俄烏戰爭爆發後，有一天突然想了解世界上誰幫助烏克蘭，赫然發現台灣名列其中，立刻下定決心：「烏克蘭必須對這樣的善意有所回應」。

Evghen在Instagram找到LBWS的作品，建議他們可以畫一幅「台灣與烏克蘭共同對抗邪惡」作品，隨後雙方開始一系列腦力激盪創作過程，最後選擇讓貓咪穿台灣原住民泰雅族服裝，原因是跟烏克蘭傳統服飾最有共通點。

在決定塗鴉初稿後，Evghen提供LBWS創作的顏料費用。他透露，創作地點並非隨意挑選，起初是想直接塗在中國駐敖德薩總領事館的牆壁上，但可能會引發問題，最後改為現址。

貓咪塗鴉在4月22日完成。Evghen表示，他希望藉由這幅塗鴉，呼籲「所有面對威權擴張威脅的國家團結一致」，並相信「堅強意志與奮鬥不懈，將能戰勝不利的國際處境」。

Evghen表示，很感謝台灣人在患難時刻對烏克蘭慷慨解囊，他希望烏克蘭人謹記「誰是真朋友、誰是敵人」，也很遺憾「中國對台加強文攻武嚇」，希望台灣人都能團結應對。

但Evghen從未去過台灣，他希望戰後有機會赴台。而他對台灣的期待是：想要嚐遍所有台灣小吃、特別是烏克蘭較稀少且昂貴的新鮮海鮮。他還想去爬山，或許走訪一些原住民部落，並參觀大名鼎鼎的全球晶片龍頭製造廠商台積電。