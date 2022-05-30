B站Up主因曾在烏克蘭染疫被開除　自述做60次核酸冀社會多點包容

5月29日，Bilibili Up主「我是小妖怪」拍片稱，因自己曾感染新冠肺炎，被公司要求離職，又透露自己曾做過5、60次核酸檢測，均呈陰性，希望社會對新冠康復者多一些寬容和理解。



「我是小妖怪」來自河南，去年8月開始在社交平台上分享在烏克蘭的留學經歷，包括自己在當地感染Omicron後準備養病，未料到俄烏衝突升級，她所在的哈爾科夫區南部變成轟炸區；她嗅覺恢復後，便立即聞到家門口的火藥味。

她近日拍片稱，自己在烏克蘭讀研究生期間感染新冠肺炎，回國後在某機構做俄語老師，但該機構得知她曾感染新冠肺炎後，要求她離職。

她在片中稱，事件發生得太突然，自己被要求離職後，一邊麻木地收拾行李，腦袋一片空白，一邊哭泣，「我當時在想，這是不是一個很大的事情，是不是新冠感染史，會讓我永遠不能從事教育行業，是不是以後我都找不到工作了」。

「我是小妖怪」認為，被要求離職一事是意料之外，但也是情理之中，因為身邊有朋友都因為她曾染疫而不再與她接觸聯繫。她表示，有時都會忘記自己曾感染新冠肺炎，「我覺得既然讓我出院了，給我的綠碼讓我自由通行，那我就是一個正常人了，我可以正常地生活了」。

她透露，自己曾做過5、60次核酸檢測，「能不能所有的大眾都相信我們沒病，可是問題就是我們如何去證明我們沒有病，雖然我做了很多很多次核酸」、「我們戰勝了病毒，卻還要被當做病毒一樣去被孤立排擠」，希望整個社會對新冠康復者多一些寬容和理解。

有律師指出，《就業促進法》有明確規定，用人單位應當向勞動者提供平等的就業機會和公平的就業條件，不得實施就業歧視。對於新冠肺炎康復者，用人單位不得以其曾患新冠肺炎為由拒絕錄用，以此實施任何就業歧視行為；實施就業歧視，勞動者可以向人民法院提起訴訟。