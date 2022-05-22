烏克蘭外委會主席：台灣支援讓烏人心生敬意　雙方都不願屈從威權

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）接受台灣中央社專訪，他在周日（22日）刊登的報道中表示，十分感激台灣對烏克蘭傳達有力的團結與支持態度，台灣的支援讓烏克蘭人心生敬意，也展現台灣軟實力，他支持推動烏台人民與人民之間的往來。



梅列日科說，台灣熱情支援烏克蘭或許是因為雙方都不願屈從威權，也珍視自由。但他也提到，雖然台灣在烏克蘭社會已初步建立正面形象，可惜多數人對台灣所知有限。

台灣在基輔（Kyiv）設有台灣貿易中心，但從未設置代表處。梅列日科說，烏克蘭與絕大多數歐洲國家一樣受「一中政策」約束，但他注意到台灣與許多歐洲國家互設代表處，發展雙邊經貿文化交流。

雖然未就台烏關係的發展潛力多作評論，梅列日科說，他個人十分關注烏克蘭兄弟之邦立陶宛的「台灣經驗」。

梅列日科日前接受中央社訪問。（報道截圖）

國際法學者出身、51歲的梅列日科在2019年當選國會議員前，曾在烏克蘭、波蘭、美國、印度等國從事教學與研究工作，包括美國智庫威爾遜中心（Wilson Center）凱南研究所（Kennan Institute）。

梅列日科說，一如烏克蘭展現的，捍衛自由有時必須付出高昂代價。他援引蘇聯物理學家暨人權和公民運動鬥士薩哈羅夫（Andrei Sakharov）生前喜愛的、出自德國文學巨擘歌德作品《浮士德》（Faust）的一句話：「只有每天為生活與自由奮鬥不懈的人，才配擁有生活與自由。」

梅列日科說，在追求和捍衛自由的道路上，本來就有許多誘惑，包括來自威權體制的誘惑，畢竟「當奴才比當自由人簡單輕鬆多了」。儘管無論在世界何處，並非所有人都願意為自由付出代價，梅列日科期待台灣將持續堅守原則，一如烏克蘭正在努力實踐的。

圖為俄羅斯總統普京2022年5月16日在集體安全條約組織（CSTO）峰會上發表講話。會議在俄羅斯莫斯科克里姆林宮舉行。（AP）

稱普京只瞧得起中美 中國不樂見俄取勝

梅列日科分析，俄羅斯總統普京基本上只「敬畏」、瞧得起兩個國家：美國和中國。

他說，普京實際上不願徹底遭國際孤立，而在美國對俄羅斯軍事侵略行動的反應強度出乎他預料後，普京尤其擔憂遭「全面戰略協作夥伴」中國排拒。若北京有意讓俄羅斯止戰，中方確實可發揮重要影響力。但梅列日科不排除中方是刻意採取觀望姿態或「以拖待變」。

他認為，中國其實不樂見俄羅斯完全控制烏克蘭並因此有壯大實力的本錢。事實上，中俄關係未來可能會更錯綜複雜：俄羅斯國力持續衰退，有機會重演蘇聯解體前政治分崩離析、經濟崩壞的劇本，而中國至少對掌握俄羅斯的天然資源有高度興趣。

梅列日科也說，對烏克蘭多數民眾而言，中國是無法忽視的經濟強權、國際政治要角，但在情感與價值觀層次，很難稱得上彼此親近。儘管一如美國等與中國「既競爭又合作」的西方國家，烏克蘭仍將試圖與中國維持正常往來，梅列日科提到，台灣與烏克蘭在價值觀上較相近，這有助相互理解和進一步交流。