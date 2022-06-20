台灣疫情｜本土確診回落至3.5萬宗　陳時中快篩陽性未出席記者會

台灣今日 （20日）新增35596宗本土病例，數字有所回落，再多144人死亡。另外，境外移入個案新增36宗。



台灣中央流行疫情指揮中心公布，新增的35596宗本土病例，包括16811名男性、18764名女性、21宗調查中，患者年齡介乎未滿5歲至90多歲以上。個案最多為台中市，有5312宗，其次為高雄市5280宗、新北市4267宗、台南市3123宗、桃園市3097宗、彰化縣2960宗、台北市2296宗等等。

台灣新增144宗死亡個案，為83男61女，年齡介乎20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、139人具慢性病史、91人未接種3劑新冠疫苗、75人超過80歲以上。其中，最年輕的死亡個案為20多歲男性，曾接種三劑疫苗，本身有神經疾病和氣切病史，6月13日確診，住院檢查肺炎和呼吸衰竭，經治療後不治。

指揮中心代理發言人羅一鈞表示，中重症個案包括184宗中症、111宗重症，其中新增一歲男童重症。男童本身有慢性心肺及神經系統疾病，長期使用呼吸器。6月11日發燒，使用快篩檢驗陽性，6月13日出現咳嗽、有痰、活力下降等情形。

6月15日，男童因嗜睡、呼吸急促至急診，發現胸凹、氧氣濃度下降，且X光顯示肺炎。 住院使用瑞德西韋等藥物治療，目前留醫深切治療部。

指揮中心指揮官陳時中上周日（12日）確診，居家隔離昨天（19日）期滿，但他未有出席今日的防疫記者會。羅一鈞表示，陳時中仍然快篩陽性，且有輕微咳嗽症狀，因此採居家辦公、視像開會，不便出席記者會。