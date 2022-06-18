台灣疫情｜新增逾5.3萬宗本土病例多181死　中南部病例呈緩降趨勢

台灣中央流行疫情指揮中心今日（18日）宣布，台灣新增53643宗新冠肺炎本土病例，新增402宗中重症，再多181人死亡，另增64宗境外輸入個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天宣布，各縣市確診病例都沒有突破8000宗，中南部也開始呈現緩降趨勢。



新增中重症為242宗中症、160宗重症，當中兒童重症新增2宗，包括一名1歲、無慢性病史的男童，其5月29日出現發燒、咳嗽、流鼻水、聲音沙啞等症狀，30日快篩陽性，31日因呼吸困難、胸凹等症狀緊急送醫，確診為哮吼，立刻插管入住加護病房，使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療。之後，男童病況好轉，已於6月1日移除呼吸器、9日康復出院。

另一名則為6歲、無慢性病史的男童，其6月10日曾接種1劑輝瑞兒童疫苗，隔日因被列為密切接觸者快篩陽性確診，12日發燒39度且有輕微咳嗽、腹瀉等症狀，13日呼吸困難、嘴唇發紫等症狀送醫，醫師觀察到有胸凹、喘鳴、X光兩側肺炎等症狀且出現呼吸窘迫，緊急插管住進加護病房使用呼吸器，正以瑞德西韋、類固醇等藥物治療，現正在加護病房治療。

據統計，截至6月17日，今年累計3150105宗輕症、無症狀個案，佔99.61%；累計7393宗中症，佔0.23%，累計4947宗重症，佔0.16%。12歲以下兒童重症累計61宗。

新增死亡個案方面，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，164人具慢性病史、85人無疫苗接種、127人未打滿3劑疫苗；年紀最輕的死者為一名20多歲、從未接種疫苗男性，其本身有癌症等慢性病史，染疫後出現心因性休克、心衰竭等情形病逝。