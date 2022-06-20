男童水槍射傷左眼揭患淋巴血管瘤　香港回台隔離7天才手術險失明

台灣彰化基督教醫院日前透露，一名7童男童與家人同住香港，左眼不慎被水槍射傷紅腫，身處台灣的家人諮詢醫生後，獲知男童患有眼部淋巴血管瘤。

男童赴台居家隔離7天後才就醫，當時眼珠已被腫瘤擠到下方，幸經手術終抽出積血，保住左眼視力無損。



《ETtoday新聞雲》報道，男童與父親同住香港，某天使用澆花水槍時不慎射到眼睛，左眼即時紅腫未能到睜開，但無法立即預約到醫院醫治。身處彰化溪湖鎮的家人得悉後，立即將電腦斷層掃描（CT）圖帶給彰化基督教醫院眼科主任張丞賢諮詢，得知屬於眼部的淋巴管瘤。

男童赴台居家隔離7天，5月30日到眼科門診時，因紅腫已不能睜開眼睛。張丞賢檢查男童腫脹的左眼結膜，發現眼珠已被血腫擠到下方，並且出現滲血。經手術，張丞賢在男童左眼後方抽出約6c.c.積血，腫脹處明顯消腫。

指揮中心代理發言人羅一鈞表示，自前年即有規定，隔離期間有就醫需求，都可以向地方政府提出申請，由地方評估安排隔離就醫。台灣衛生局提醒，無論是正在隔離的民眾或是確診病患，有急迫性就醫需求都可以直接先到急診評估，一旦醫生評估需要緊急手術，都可以直接到急診安排，不需等居家隔離結束。