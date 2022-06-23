解放軍6艦分別航經台日周邊海域　29架軍機入台識別區創今年第3多

日本防衛省統合幕僚監部22日公布中國海軍艦艇動向，發現21日有解放軍6艘軍艦，分別通過台灣和日本之間的與那國島海域及沖繩對開的宮古海峽，朝南往太平洋航行。日軍及台軍分別派出艦機進行情蒐、監控與警監任務。

台灣國防部今日（23日）表示，台軍有效掌握台海周邊共艦，並派艦監控應處，面對嚴峻敵情威脅，有信心確保台灣安全。



日本防衛省統合幕僚監部昨日（22日）表示，日方派出護衛艦及P-1反潛巡邏機監控，昨日中國1艘052C型導彈驅逐艦及1艘056型護衛艦，通過台灣宜蘭東部、日本與那國島海域，朝南往太平洋航行；1艘052D型驅逐艦通過宮古海峽，朝太平洋航行；前日解放軍1艘052D型驅逐艦及2艘054A型護衛艦，在沖繩西北海域航行。

台灣空軍前日發現有解放軍29架軍機飛入台灣西南防空識別區，創今年迄今共機擾台數量第3多紀錄，當中包括8架殲16機、6架轟6轟炸機、5架殲11機、4架蘇愷30機、2架空警500機、1架運8電偵機、1架運油20加油機、1架運8反潛機。其中運9通信對抗機、運8電偵機、轟6機深入台灣南方及東南方空域。

台灣國防部上午舉行例行記者會，針對解放軍艦動態，國防部軍事發言人孫立方少將表示，台軍運用聯合情監偵手段有效掌握台海周邊解放軍軍艦，並派軍艦監控應處。

他強調，雖然面對非常嚴峻敵情威脅，台軍官兵有信心、有決心，做好所有戰備訓練工作、確保台灣安全。