台灣疫情｜增4.4萬本土個案多103死　1歲童患MIS-C屬年紀最小案例

台灣中央流行疫情指揮中心今日（28日）公布，台灣新增44379宗新冠肺炎本土個案，較前一天2.8萬宗多，包括180宗中重症（中症87宗、重症93宗），再多103人死亡。另增49宗境外輸入病例。



新增死亡病例自昨日90多宗後回升，年齡介於30歲至90歲以上，其中97人具慢性病史、60人未打滿3劑疫苗，36人從未接種疫苗，58人年齡超過80歲。據指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞介紹，最年輕的死者為一名30多歲、接種過3劑疫苗的男子，其有肝硬化、慢性腎病，5月19日發病，出現呼吸喘等症狀，隔日就醫陽性確診，住加護病房，當時有細菌性肺炎合併呼吸衰竭，使用瑞德西韋等藥物治療，後續因多重慢性病及肺炎，在6月24日過世。

雖然兒童死亡個案未有增加，不過新增1宗兒童重症「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C）案例，為1歲男童，屬當地年紀最小的同類案例。該男童沒有慢性病，5月28日確診，6月17日出現發燒、嘴唇變紅、紅疹及腹瀉等症狀，6月20日至急診就醫。羅一鈞表示，在醫院期間，發現男童發炎指數及血栓因子異常，心臟超音波顯示有輕微冠狀動脈擴大，住院後出現結膜炎、血壓偏低、冒冷汗等症狀，診斷為MIS-C，後使用免疫球蛋白及類固醇等藥物治療，6月27日出院。

據指揮中心統計，今年1月至6月27日，本土輕症、無症狀個案累計3597619宗，佔99.58%；中症累計8733宗，佔0.24%；重症累計6533宗，佔0.18%。其中累計5595人死亡。