台灣疫情｜新增4萬本土病例多151死　30多歲女乳癌轉移併發肺炎亡

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今日（25日）新增40293宗新冠肺炎本土病例，增加325宗中重症，其中中症151宗、重症174宗，並再多151人死亡，另增105宗境外輸入病例。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市6075宗、高雄市5567宗、新北市5142宗、台南市3603宗、桃園市3272宗、彰化縣3068宗、台北市2806宗、屏東縣1759宗、雲林縣1291宗、新竹縣1015宗、苗栗縣983宗、南投縣921宗、嘉義縣819宗、新竹市791宗、宜蘭縣702宗、嘉義市591宗、花蓮縣586宗、基隆市525宗、台東縣450宗、澎湖縣193宗、金門縣112宗、連江縣22宗。

新增死亡個案為79男72女，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、140宗具慢性病史、96宗未接種3劑新冠疫苗。其確診日介於今年4月12日至6月22日，死亡日期介於5月26日至6月23日。而年紀最輕的死者是1名30多歲、從未接種過疫苗的女性，其本身有乳癌病轉移病史，6月4日PCR採檢陽性，5日通報確診並收治住院，12日終因肺炎和癌症轉移而病逝。

截至目前，台灣累計3573703宗確診，分別為14225宗境外輸入、3559424宗本土病例，36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計6120宗死亡病例，其中6105宗屬本土。