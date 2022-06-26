台灣疫情｜確診數字回落今增3.9萬宗本土個案　再多134人病逝

台灣今日新增39586宗本土個案，再多134人死亡。



台灣中央流行疫情指揮中心公布，新增的39586宗本土個案，包括18372名男性、21205名女性、9宗調查中，患者年齡介乎未滿5歲至90多歲以上。確診個案最多為台中市，有5520宗，其次為新北市5320宗、高雄市5309宗、桃園市3791宗、台南市3786宗等等。

新增的134宗死亡個案，包括70男64女，年齡介乎30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、127人具慢性病史、80人未接種3劑新冠疫苗、75人超過80歲以上。

指揮中心介紹，最年輕的死亡個案為30多歲女性，本身有神經系統疾病史，曾接種三劑疫苗。6月13日快篩陽性，經醫生診斷使用口服抗病毒藥物Paxlovid，6月20日突然血氧下降、呼吸困難且發燒，入院後使用瑞德西韋治療，但病況仍不佳，家屬簽署放棄急救同意書。

指揮中心發言人莊人祥表示，中重症個案包括222宗中症、137宗重症。今天新增重症，其中一宗為兒童MIS-C個案，為11歲女童，她於5月21日曾接種一劑疫苗，5月30日發燒就醫，快篩陽性確診，隔日退燒但全身起紅疹。

6月4日，女童再高燒至40.1℃且有畏寒、頭痛、頭暈、咳嗽、喉嚨痛等感冒症狀，就醫服藥，但症狀未緩解。6月6日，她因腹痛、嘔吐、食慾活力降低前往急診，檢測發現血壓降低、發炎指數升高，懷疑是MIS-C收治於深切治療部。目前，女童病況好轉，已於6月10日離開深切治療部，現留院觀察。