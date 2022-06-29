台灣疫情｜新增4.2萬宗本土病例　死亡數85回落至百宗以下

台灣中央流行疫情指揮中心今日（29日）公布，台灣新增42112宗新冠肺炎本土病例，增加227宗中重症，再多85人死亡，另增92宗境外輸入個案。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市6117宗、新北市5747宗、高雄市5139宗、桃園市4040宗、台南市3910宗、台北市3314宗、彰化縣2794宗、屏東縣1770宗、雲林縣1154宗、苗栗縣1028宗、新竹縣981宗、新竹市895宗、南投縣870宗、嘉義縣847宗、宜蘭縣812宗、花蓮縣701宗、嘉義市587宗、基隆市540宗、台東縣521宗、澎湖縣198宗、金門縣124宗、連江縣23宗。

新增本土死亡個案為46男39女，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、81宗具慢性病史、53宗未接種3劑新冠疫苗。確診日介於5月24日至6月26日，死亡日期介於5月27日至6月26日。

截至目前，台灣累計3728363宗確診，分別為14521宗境外輸入、3713788宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計6533宗死亡病例，其中6518宗屬本土個案。