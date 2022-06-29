頭撞地板兼嘔吐　台7歲童學柔道遭重摔27次慘死　教練判囚9年

台灣台中市一名7歲黃姓男童去年4月在私人柔道館練習時，遭教練、學長輪流重摔27次，男童顱內出血，瀕臨腦死狀態，住院70天後不治。台灣台中地方法院今日（29日）依傷害致死罪判處涉事教練有期徒刑9年。



綜合台媒《ETtoday新聞雲》及《聯合報》報道，台灣台中地方法院指，涉案教練何聰樂無柔道教練證，仍從2015年起擔任柔道館教練並無償教學，他明知黃姓男童才剛學習基本動作，卻安排他和一名已學習柔道5年的廖姓男童對摔。

案發時，何聰樂命廖童以柔道招式「雙吊袖」（抓住對方袖子，讓對方重心不穩，伺機摔倒對方）摔黃童100下，僅因黃童拒絕，何聰樂就用柔道招式「袈裟」壓制招式將黃童壓制在地，壓住胸腔及腹腔。

直到黃童同意廖童對他進行45下雙吊袖，何聰樂才放開黃童。在進行45下雙吊袖的過程中，黃童後腦著地，哭喊「我的腳、我的腳」、「我的頭、我的頭」。

黃童大罵何聰樂「教練是大笨蛋」，何聰樂其後摔了黃童十多次，致黃童嘔吐。何聰樂更要求廖童繼續對黃童施以丟體、過肩摔等柔道招式，令黃童的頭部撞地板，最終導致黃童顱內出血、頭皮瘀傷、頭皮及四肢多處擦挫傷，經送醫急救70天後，仍因顱內出血、硬腦膜下腔出血、腦疝導致中樞神經衰竭死亡。

涉案教練何聰樂（前排右）為退休法警。（同富國中柔道隊）

法院認為，何聰樂身為教練，漠視學員的個別差異及身體狀況，為迫黃童服從訓練指示，竟施以極為不當的訓練行為，造成黃童在小小年紀就不幸去世。法院考量何聰樂始終否認控罪，沒有和家屬和解，但也審酌他過去無不良前科等，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判囚9年。

黃童母親表示，無法接收判決，將提上訴，細節會再與律師研究。黃童父親更痛罵何聰樂應「一命抵一命」。