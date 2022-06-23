遭早教機構員工體罰受傷　廣州男童搶救26天後不治

廣州一名7歲男童因在早教機構遭到體罰，導致頭部受傷昏迷，住院搶救26天後不幸死亡。惟事發後，機構方面曾一度謊稱男童為意外跌傷，還指事發當日的閉路電視並未開啟。



據《上游新聞》報道，男童的母親張女士介紹指，兒子就讀於廣州一間名為「全優暢想家」的教育機構的幼小銜接班，還有不到1個月的時間就可以畢業。惟5月25日下午，張女士接到機構負責人王某的電話指，兒子不慎從樓梯上跌落，已被送往廣州中山大學第三附屬醫院救治。張女士趕到醫院後，機構方面仍表示是「摔傷」。

不過，醫生經檢查後對張女士兒子的受傷原因存疑，認為種種傷情並不像由樓梯跌落所致，於是張女士報警處理。當日在場的四名老師的口供亦都顯示，「孩子受傷是遭到王某的體罰」。據稱，事發當日下午，男童因為午休後跑出教室，隨後被擔任園長的王某抓回體罰，王某曾一巴掌扇到男童顳骨，導致出現流鼻血情況，之後王某繼續將男童毆打致昏迷才送院醫治。

5月26日，王某被警方刑事拘留。及至6月2日，警方出具「破案告知書」顯示，「王某涉嫌故意傷害一案，我局認為主要犯罪事實已經查清，相關證據已經獲取，主要犯罪嫌疑人已經到案，現批准破案。特此告知。」

男童的情況在住院後一度惡化，出現創傷性急性硬膜下出血、失血性休克、多處挫傷等情況，直至周一（6月20日）凌晨5時許死亡。張女士指，男童周二（6月21日）在廣州市公安局法醫解剖部檢驗中心進行屍檢，屍檢結果要一周後才可完成，但根據目前的死亡醫學證明書推斷，死因為「創傷性急性硬膜下出血」。

針對事件，廣東全優加教育發展有限公司21日發布聲明指，得知員工涉嫌故意傷害事件，深感震驚和萬分痛心，對受害者家屬深表同情。不過，該消息隨後被刪除。而目前，涉事的天河全優暢想家樂園大門鎖上，貼出「停業中」告示。