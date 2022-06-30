台「珍奶之父」凃宗和染疫辭世　曾從小販處獲靈感改寫茶飲界歷史

台灣翰林茶館創辦人、有「珍奶之父」之稱的凃宗和周日（26日）確診染疫，並在周一（27日）晚、距離其73歲生日只有3日之際因急救無效辭世，遺體於翌日火化。消息一出，茶界哀悼，友人發文稱「茶是人生風景，花謝了」。



凃宗和出生於台南學甲區，父親早逝，初中沒有畢業就出來工作，先是學畫、開畫廊，婚後在康樂街經營台南第一家石頭、沙茶兩吃的單人火鍋「金火鍋」，後來鍾情於茶飲，跟茶農做茶、焙茶，並在1986年在民族路開了第一家「翰林茶館」。其不僅提供芳香濃郁的文人茶，更開冷飲茶之先，用優質台灣茶葉手搖調和，推出泡沫紅茶、翡翠綠茶及後來風靡全台的珍珠奶茶。

凃宗和發明「珍珠奶茶」改寫茶飲界的歷史。（翰林茶館官網）

據翰林茶館Facebook資料指出，凃宗和在鴨母寮市場看到小販賣的白色粉圓得到靈感，將買回煮熟的粉圓，加入奶茶裡試做品嘗，發現口感甚佳，因而發明出第一杯珍珠奶茶，因白色粉圓晶瑩剔透如珍珠而命名「珍珠奶茶」，改寫茶飲界的歷史。據報全盛時期，凃宗和在全台擁有50家店，生意版圖也擴及美國、中國大陸，各有1家分店。

此外，涂宗和烘焙出的茶葉屢獲大獎，並榮任中華茶藝聯合促進會兩任總會長。2015年，凃宗和更被《國家地理雜誌》譽為「影響華人世界10位重要人物」，翰林茶館也成為「國宴珍奶」，用以招待各國外賓。

凃宗和辭世後，家屬相當低調，反而不少友人發文悼念，與凃相識41年的摯友、台南茶聯會創會會長鄭道聰便寫詩詞悼念：「花開花謝 花開時候酒是我們青春語言 茶是人生風景 花謝了 忽然你到了日落的地方 那是眾神領地 雖然那裡無花、無酒、也無茶 這裡有我們的思念 想著你離去的身影。」