為食貓偷飲珍珠奶茶照片瘋傳 網友笑翻：肯定不是第一次了
撰文：聯合新聞網
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這隻貓懂喝！近日各大社群平台瘋傳一張貓咪喝珍珠奶茶的照片，圓滾滾的身材搭配看起來老練的偷喝動作，讓網友笑翻這肯定不是第一次了。
Twitter上流傳著一張喵星人偷喝珍奶的畫面，圖中可見灰貓的身體雖然待在黑色的微波爐上，但手手跟上半身早已受不了誘惑，偷偷的把頭向前傾，只為了吸到眼前喝一半的珍奶。
為食灰肥貓偷飲珍珠奶茶照片被瘋傳，網民一致認同是慣犯：不是第一次了！
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文章被轉發到臉書貓咪社團後，不少網友看到照片相當傻眼，認為這隻貓咪顯然已經成精了。「居然能吸得起來！？」「只喝飲不喝料」「好認真的在吸看看」。亦有眼尖網友從豐滿的身形跟動作研判，這隻灰貓肯定是老司機，「牠不是第一次了！」
也有人懷疑這張照片單純只是「拍攝錯位」的技巧，認為貓咪只是想看眼前的平版，不太可能會用吸管喝飲料。然而圖中的吸管看起來不是空的，卻也很難排除吸管本身就是奶茶色。一張有趣的照片卻留下不少謎團。
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