台灣疫情｜增近3.9萬本土病例多118死　7月大男嬰成最幼MIS-C個案

台灣中央流行疫情指揮中心今日（30日）公布，台灣新增38846宗新冠肺炎本土病例，增加291宗中重症，確診病例持續下降，但死亡人數回升至過百達118宗。另新增96宗境外輸入個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，各區下降都很一致，預估未來數日染疫數約都在3萬左右，周末則有可能因通報減少下降至2萬多宗。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市5639宗、新北市5339宗、高雄市4924宗、桃園市3723宗、台南市3363宗、台北市3082宗、彰化縣2631宗、屏東縣1571宗、雲林縣1114宗、苗栗縣942宗、南投縣881宗、新竹縣872宗、嘉義縣809宗、新竹市808宗、宜蘭縣718宗、花蓮縣666宗、基隆市493宗、嘉義市483宗、台東縣467宗、澎湖縣178宗、金門縣129宗、連江縣14宗。

新增本土死亡個案為62男56女，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、115宗具慢性病史、75宗未接種3劑新冠疫苗。確診日介於4月29日至6月27日，死亡日期介於5月24日至6月27日。

另外，雖然未新增兒童死亡個案，但增加8宗「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C），皆由台大醫院收治。其中，一名7個月大的男嬰成目前台灣最年幼MIS-C個案，病例在6月20日出現發燒、嘔吐、咳嗽、結膜炎、紅疹等症狀，此前未確診新冠肺炎，直到22日至急診，PCR採檢陽性，Ct值為33.1，研判是近期感染未確診者，非急性感染期，懷疑為MIS-C住院治療，27日已出院。

截至目前，台灣累計3767283宗確診，分別為14618例境外輸入、3752611宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計6651宗死亡病例，其中6636宗屬本土個案。