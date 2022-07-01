台灣疫情｜新增逾3.5萬本土病例較昨降8.1%　多121人死含18歲少女

台灣中央流行疫情指揮中心今日（1日）宣布，台灣新增35699宗新冠肺炎本土病例，較前一日下降8.1%，新增221宗中重症，再多121人死亡，另增101宗境外輸入個案。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市5155宗、新北市5070宗、高雄市4453宗、桃園市3399宗、台南市3104宗、台北市2823宗、彰化縣2420宗、屏東縣1420宗、雲林縣986宗、新竹縣896宗、苗栗縣865宗、南投縣732宗、新竹市718宗、嘉義縣709宗、宜蘭縣642宗、花蓮縣593宗、嘉義市492宗、台東縣448宗、基隆市426宗、澎湖縣200宗、金門縣118宗、連江縣30宗。

新增本土死亡個案為63男58女，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、116宗具慢性病史、83宗未接種3劑新冠疫苗。其確診日介於5月18日至6月28日，死亡日期介於5月11日至6月28日。是日最年輕死亡個案是一名18歲少女，其有神經系統病史、從未接種疫苗，屬當地第4宗青少年死亡個案。

截至目前，台灣累計3803049宗確診，分別為14721宗境外輸入、3788274宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計6772宗死亡病例，其中6757宗屬本土。