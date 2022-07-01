七一｜朱立倫願香港終有一日回歸自由　蘇貞昌：一國兩制不堪檢驗

今日（1日）是香港七一回歸25周年，在台灣，國民黨主席朱立倫表示，香港引以為傲的人權、民主、自由、法治等價值已逐漸黯淡，願終有一日人們歡慶的是香港回歸自由。行政院長蘇貞昌則稱，一國兩制根本不堪檢驗。



朱立倫在Facebook表示，過去很長一段時間，他們始終為香港發聲，當香港的自由不斷被緊縮、市民不斷出走，令人對香港的未來感到擔憂。在《國安法》通過後，香港民主受到嚴重打擊，無論體制內議會或街頭意見的表達都被封殺、媒體與個人的言論自由受限，香港人無法投票表達聲音，只好用腳投票、遠走異鄉。

朱表示，國民黨歡迎港人到台安居，為台灣社會注入一股新活力，也要提醒蔡英文政府應以行動援助願意赴台的香港移民，而非找理由設下若干阻礙，讓嚮往民主台灣的港人失望。他又指，一個極權的、威權的政府，從來不可能延續多久，人民追求自由的心，也不可能永遠箝制，國民黨會始終堅持立場，聲援香港的民主自由。他最後表示，願終有一日，人們不是紀念香港回歸任何政權，而是歡慶香港終於回歸自由。

圖為灣仔的入境事務大樓外的大型慶祝回歸海報。（AP）

蘇貞昌出席台灣本年度稅務節慶祝暨表揚大會前則稱，香港是好是壞，看香港人民所受的痛苦、看香港的經濟便一目了然，才25年，過去承諾的50年不變、「舞照跳、馬照跑」都已經不見，連自由和民主都已經蕩然無存。他續提到，中國大陸答應香港人民的，已被世界看穿、被香港人民唾棄；北京所謂的一國兩制根本不堪檢驗。

另外，台北市副市長黃珊珊表示，每年的七一總讓她深有感觸，因自己25年前那一晚人就在香港，跟著人群一起在維多利亞港看煙火。她指，當一個社會失去了多元意見，這座城市也失去賴以為傲的衝勁與活力；她記憶中的香港或許已不復存在，每當想起，總是不免提醒身在台灣的自己，更要嚴肅看待台灣目前所處在的環境以及面臨的挑戰，​​「珍惜所有，居安思危，或許就是『七一香港回歸』現在對我的啟示」。