蔡英文總統府發表2022年新年談話　稱台灣將持續關注香港情勢

台灣總統蔡英文今日（1日）在總統府發表2022年新年談話，表示持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系，堅守國家主權是2022年穩定執政的四大主軸，並提到追求民主自由不是犯罪，台灣挺香港的立場也不會改變。



蔡英文先提及了早前落幕的四項公投，表示公投歷程說明了台灣正逐漸成為一個成熟的公民社會，透過民主機制解決問題，社會就會很快的恢復平靜，運作如常，而疫情更是考驗台灣人民的團結，以及公民的素質。經濟方面，去年台灣也有不少好消息，包括經濟成長率預估來到11年來的新高，人均GDP首次超過3萬美元，若以購買力平價計算更是已超許多OECD國家的水準。IMF也預測，台灣將在明年重返全球前20大經濟體。

不過她提到眼前還有很多挑戰，而持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權2022年穩健執政的四大主軸。在持續走向世界方面，新的一年台灣仍然會就國際經貿多元布局，走出對單一市場的依賴，做出更多努力，除持續推動新南向政策，深化跟新南向國家的合作交流，也希望台美TIFA對話更加深入，為將來的FTA打好基礎；並全力爭取CPTPP的會員國支持台灣加入，以及將提出「強化歐洲鏈結計畫」，促進台歐之間的密切交流。

蔡英文提出2022年穩定執政的四大主軸。（影片截圖）

在維持經濟發展動能方面，台灣目前已是全球半導體製造產業的領導者，且將來不管是智慧城市的解決方案、綠色能源的布建，或是電動車等等的晶片需求都扮演極為關鍵的角色，也是全球數位轉型和因應氣候變遷的成敗上不可或缺的重要環節，台商的動向更將牽動全球產業鏈的布局。新的一年，台灣會持續推動能源轉型，也會以前瞻、且務實可行的方式，提出淨零排放的路徑圖，讓整體經濟結構的轉型有所依循。

在鞏固社會安全體系方面，台灣會持續增加公部門社工以及相關專業人員，以強化社會安全網，同時今年產檢假會增加到7天，配偶也可以請陪產檢假。台灣並將持續檢討、增加補助，強化各方面的措施，降低養兒育女的負擔，「『0到6歲國家跟你一起養』，我們說到就一定做到」。

在堅守國家主權方面，蔡英文表示「穩健執政」是台灣最重要的目標，他們會堅守主權、堅持自由民主的價值，捍衛領土主權與國家安全，維持印太地區的和平穩定。她同時稱，前陣子香港立法會換屆選舉受到干擾，讓人更擔心香港的民主發展；幾日前，港府拘捕了多位媒體人，讓人更擔心香港的人權與言論自由。

香港網媒《立場新聞》日前停運，所有員工被遣散。圖為上月29日，《立場新聞》署任總編輯林紹桐被帶到辦公室協助調查，之後再被帶走。（余俊亮攝）

蔡英文強調台灣將會持續關注香港的情勢，追求民主自由不是犯罪，台灣挺香港的立場也不會改變。而除了關心，台灣更要珍惜得來不易的民主自由，讓台灣更好，讓世界都看見民主台灣，不屈服於壓力之下等。

最後就兩岸關係，蔡表示雙方共同肩負維持區域和平穩定的責任，但對岸剝奪香港的民主與人權，以及針對台灣的軍事侵擾及外交打壓，都無助於維持區域的和平穩定。她強調，台灣的立場向來是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，同時台灣也要提醒北京當局不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張。

最後她表示，各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題、共同尋求解方。這也會讓區域的緊張情勢有所緩解。