台灣死亡人數比疫情前更少屬「世界第二」？專家：計算存一大漏洞

中央流行疫情指揮中心本月1日引用了《經濟學人》的說法，指稱台灣的超額死亡為「-2000人」，名列世界第二，意味著這波本土疫情所造成的死亡人數，其實比疫情爆發前更少。不過有專家質疑，這項數據不夠準確，更呼籲政府不該忽略所有的死亡民眾，應加以分析才行。



指揮中心發言人莊人祥表示，《經濟學人》的資料顯示，台灣每10萬人的超額死亡數為-8，但到了疫情期間卻是-2000，全球僅次於紐西蘭的-29及-1500。

不過根據《聯合報》報道，前疾管局副局長施文儀就分析，若用2020年的全台死亡人數減去官方公布的染疫死亡人數，以及透過年齡老化推算出的每年死亡人數後，顯見2021年的超額死亡數高達8000人，直於《經濟學人》的算法不夠精確。

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施文儀分析，《經濟學人》的染疫致死率成績單綜合了過去2年半的情況，然而若單看今年Omicron疫情期間的話，就已經造成將近6000人不幸病逝，因此若想要獲得真實的防疫成績，應將今年上半年，以及過去2年分開統計。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙也認為，由於各國的接種情況、口罩禁令、流行病毒株不同，故不建議進行國際間的超額死亡數比較。另外，台大國發所兼任教授薛承泰則強調，政府不該忽略所有的死亡民眾，這樣才有辦法獲得最真實的情況。

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