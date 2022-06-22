染疫6歲童手腳指甲全變白如「吸血鬼」　醫生：病毒入侵末梢血管

台中一名6歲男童確診新冠肺炎後，隔了幾天後，家長卻發現，孩子的雙手雙腳指甲，一夕之間嚴重反白，就像「吸血鬼」一樣，嚇得家長趕緊求助醫師。



原來這又是長新冠症狀的一種，醫師說病毒入侵末梢血管，導致指甲變白，但家長不用太擔心，等2~3個月之後，會逐漸恢復正常。

指甲變白原因是什麼？對健康有何影響？（點圖了解更多）▼▼▼

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梧棲童綜合醫院小兒感染科醫生高佳慧日前收治一名病患，一名6歲的男童不管是手指甲，還是腳指甲，全身20個指甲全部變成慘白色，彷彿吸血鬼般，看起來超可怕，嚇得家長立刻帶孩子就醫，詢後後才知道，這名男童六月初確診新冠肺炎，原本只是發燒、咳嗽、流鼻水，兩天後就退燒，病況也獲得改善，沒想到隔天男童雙手雙腳的指甲反白，就像嚴重貧血，疑似是長新冠造成。

對此醫生表示，之前也曾碰過相同的案例，不過大多是在確診後兩到六周才發生，這名男童的情況比較特殊，發病兩、三天後卻發生。中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬表示，常見的是在二到四個禮拜左右人體的免疫反應，導致一些小的血栓的形成，會引起這種指甲變白，跟變形現象。研判是長新冠後遺症。

醫生表示，只要病患沒持續發燒，家長就不用太驚慌，靜待2-3個月後，等免疫反應逐漸降低，甲床顏色就會恢復原狀，只不過自家小朋友的指甲，一夕之間突然變白像是吸血鬼一樣，也難怪家長嚇壞了。

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