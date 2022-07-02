IG缺十一國慶行程遭批雙面人　台藝人陳立農簡體發文支持一個中國

台灣男歌手及演員陳立農赴大陸參加選秀節目《偶像練習生》出道後累積大批粉絲，詎料近日卻被大陸網民揭出工作室在微博和Instagram（IG）等平台發的不同調，微博外少了與十一國慶相關的內容。雖然工作室已第一時間發聲，但沒能止血。至今日（2日）陳立農親自上IG發全黑圖，並以簡體字寫道「一個中國立場不容質疑」。



大陸一批公眾號日前直指「陳立農爆出物料雙份，不同平台發布的不一樣，外網平台刻意迴避中國夢、國慶等字眼」，附圖的是陳立農工作室微博和經紀公司IG於2020年8月和10月的行程貼文。從中可見，微博上的10月行程表有特別寫「10.1 國慶快樂&中秋快樂」，但IG的卻並沒有。另外，陳立農微博2020年8月貼出的行程表中，有提到「2020我們的中國夢文化進萬家，心連心藝術團赴寧德慰問演出」，不過IG部份同缺。這隨即引發大量大陸網民不滿，直指陳立農「雙面」等。不過也有人認為行程表是工作人員製作的，應追究工作人員的責任。

昨日（1日），陳立農工作室回應，強調網上對陳立農政治立場的相關貼文屬不實謠言，並指陳立農及工作室無論何時都堅持「一個中國」原則不動搖，且已經多次發聲，此種網路暴力行為同時也傷害了兩岸同胞的友好感情，負面討論已經破壞微博的「清朗」網絡環境，更提到已委託律師進行證據採集，「我方依法保有追究法律責任的權利」。

不過這並未能止血，許多大陸網民依舊不買單。還有大陸網友發現，陳立農的公司傳奇星娛樂的IG帳號已經遭到註銷，此舉亦引發部分網民批評。眼看風波愈來愈大，陳立農今日一改過去用繁體字發IG的習慣，發出全黑圖並且以簡體寫下：「一個中國立場不容置疑，關掉ins、fb為了做整改。沒人相信，那我自己來說。」

公開資料顯示，陳立農2017年參加《偶像練習生》並獲得第二名，成為限定團體NINE PERCENT的一員正式出道。團體解散後則發展個人歌唱事業並推出專輯《格格不入》，更在2020年參演電影《赤狐書生》，拓展演藝路，現時事業重心主要在大陸。