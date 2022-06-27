中美軍機台海驚險對峙　誰在引誘對方開第一槍？

6月24日下午一架美軍P-8A反潛機高調飛越台海，開啟航空識別器，據航跡圖研判飛越海峽中線偏西，高度維持2萬7,500呎。解放軍戰機緊跟並廣播驅離，雙方在空中驚險對峙21分鐘。



據美國有線電視新聞網（CNN）報道，美軍印太司令部隨後發出聲明，證實「美國海軍一架P-8A海神式（P-8 Poseidon）巡邏機於6月24日在國際空域飛越台灣海峽。美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，包括在台灣海峽內。美國根據國際法在台灣海峽開展行動，維護各國航行權利和自由。此架飛機通過台灣海峽表明美國對自由開放印太地區的承諾。」

美軍機劍指北京台海主張

解放軍東部戰區隨即做出回應，批評美方公開炒作，指該行為蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，對此表示堅決反對。並強調東部戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

值得注意的是，經查解放軍東部戰區過往發布回應美軍穿越台海區域之舉，絕大部分係針對美軍艦，針對美軍機飛越實屬罕見。據公開資料，美軍機近期曾於今（2022）年1月25日與去（2021）年11月29日兩度飛越台海，但美軍印太司令部並未發聲，解放軍東部戰區亦未出面指責。顯見此次事件的特殊性，在於美軍一改過去低姿態高調宣佈，解放軍還以針鋒相對，體現態勢升級。

美軍印太司令部發聲明表示，一架美國海軍P-8A海神式巡邏機6月24日飛越台灣海峽。（Twitter／U.S. Indo-Pacific Command）

此前中國外交部發言人汪文斌強勢否認台海屬於「國際水域」之說，並宣示在台海擁有「主權、主權權利和管轄權」，與美方展開台海法理定位較量。台灣學者張競接受《香港01》記者採訪時即分析，此乃針對美軍艦通過台海意圖為台獨撐腰打氣之反制。美方後改口以「國際水道」取代「國際水域」一詞，於今又大張旗鼓派遣P-8A反潛機「在國際空域飛越台灣海峽」、「根據國際法在台灣海峽開展行動，維護各國航行權利和自由」云云，無非是以具體行動的軍事博弈，劍指北京的法理主張。（延伸閱讀：北京駁台海「國際水域」 針對美國艦砲外交撐腰台獨︱專家有話說）

中美軍機相撞事件之借鑑

經媒體披露，當時美軍機直接透過廣播表明身份：「中共戰機這是美國海軍P-8A」，並向解放軍戰機喊話：「你正在接近我的飛機意圖不明」。解放軍戰機相應做出示警：「我是中國空軍你已接近我領空，立即離開否則我將予以攔截」，並以英語重申：「這是中國人民解放軍空軍，你正接近中國領空，立即離開否則會被攔截。」美國軍機則回稱：「我是美國海軍軍機，正在沿海國家領空外進行，合法軍事活動，這是由國際法保障的活動。」

雙方在空中一來一回，有媒體形容，「令外界聽得心驚膽跳」。事實上，這個緊張對峙過程，不由得令人想起2001年4月1日發生於中國南海專屬經濟區上空的中美軍機相撞事件，中方認定美國偵察機刻意撞向解放軍殲-8戰鬥機，導致飛行員王偉少校犧牲，更演變為一場外交危機。

2001年4月1日，王偉駕駛殲-8II遭美軍機撞毀，其本人下落不明。（微信公眾號／南海艦隊）

由此回來看21年後這場發生在台海上空的驚險對峙，中美雙方各自帶有更具針對性的分殊認知，中方認為該空域「接近中國領空」、且下方非「國際水域」，而美方則強調「航行自由」，存在着擦槍走火的風險。可以預見，接下來類似的高張力情節很有可能頻發，而誰都無法保證不會成為台海戰爭一觸即發的意外引信。

誰在引誘對方開下第一槍

其中台灣方面的角色誠屬關鍵。可以看到陸方做出明確且正式的台海法理聲索之後，民進黨政府應對方式，乃跟進美方之主張，認定台灣海峽是國際水域，屬於台方領海範圍以外的水域均適用國際法的「公海自由」原則，並支持美國自由航行任務。此番表態無疑是開門迎接美軍進入敏感區域「抗中保台」。民進黨立委王定宇解讀6月24日的中美軍機對峙，認為美方此舉意圖在於「反制中國近日的空中騷擾台灣、以及違反國際法地聲稱台海是中國內海」，該說法便帶有對內「振奮人心」的意味。

然而，相較於台灣官方屢屢大力批判解放軍戰機飛越台灣「西南空域」（防空識別區），認定其性質屬於「擾台」，並使用「侵入」一詞作為定性，卻不反對甚至歡迎美方軍艦軍機穿越台海，反而突顯其只為政治操作的矛盾心態。如今美艦美機連番帶着政治宣傳意圖，頻頻現身台海區域，挑戰中方的「一中」原則，台灣則擺出呼應附和之姿態，確實徒增發生意外衝突風險，這是民進黨政府一面倒「親美抗中」路線所帶來的附加「代價」。

2019年以來，美軍加大派往中國周邊海域巡航次數。圖為2019年6月17日，美國軍艦聯合加拿大皇家海軍「里賈納」號（HMCS Regina，FFH-334）護衛艦穿越台灣海峽。（Facebook／防衛省海上自衛隊）

此外，台防部對於發生在自家門口的對峙事件，則表現出格外的「冷靜」。台防部發言人孫立方回應，台軍「運用聯合情監偵的手段，都能夠全程的掌握適切的應處，確保國家安全。」言外之意即退居二線，在台海問題上自我讓出話語權，成為旁觀者的角色。台方一向對解放軍在台海周邊的軍事行動不假辭色，但對於帶着政治意圖的美軍動作卻不置一詞，形成了由解放軍在台海上空驅離美軍的格局。台海情勢的劍拔弩張，正是台灣看似風光於國際，其實陷入失語危機的反映。

近期美國中國研究專家黎安友（Andrew Nathan）在《外交事務》撰文，跳出西方輿論界沸沸揚揚的「中國武統論」，力排眾議指出北京對台灣一直保有「戰略耐心」（strategic patience），也有條件等待西太平洋的局勢決定性地倒向他們，不會對台灣冒險發動攻擊。這個論點很值得台灣參考，從高度意識形態化的民粹情緒之中抽離出來，冷靜理性解讀自身在區域局勢中所處的位置；更可以作為今次中美軍機台海對峙事件的反思，究竟是誰在引誘對方開下第一槍？