台灣首支混合式類衛星載具火箭升空　蔡英文：帶領台灣飛向宇宙

台灣首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭今日（10日）上午6時12分在屏東旭海順利發射，完成短期科研火箭發射場域啟用後的首場發射任務，現場湧入不少太空迷爭睹。



台灣媒體《中央社》報道，今日清晨屏東縣牡丹鄉旭海村，天氣晴朗，還有一絲涼風，不少太空迷天剛亮就在觀景台等候，期待看到火箭升空。HTTP-3A第二節火箭原訂昨天挑戰升空，但因在發射前最後管線脫離階段，氮氣分離接頭發生異常，近8時宣布取消發射，今日上午6時再戰。

陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊資料，HTTP-3A第二節火箭高4.8公尺，起飛重量約365公斤，上半部直徑50公分、下半部直徑70公分。今天申請6到8時為發射窗口，在上午6時10分左右脫離固定器，12分順利起飛，現場響起歡呼。

​本次發射計畫是ARRC為執行科技部計畫，進行HTTP-3A第二節火箭的首次飛行測試，測試重點包含可控制混合式火箭推進技術、火箭飛行導航控制技術、火箭發射地面支援系統、火箭降落傘回收系統。

本次的成功發射，驗證了團隊自行開發的「ZIYASim」六自由度飛行任務分析模擬器的模擬具有相當高的準確性。準備作業以及飛行過程中所有的數據，都將做為下一階段飛行測試參考。

此次飛試的飛行時間約2分鐘、高度約3公里。ARRC副主任魏世昕說，HTTP-3A是全世界第一支擁有導控技術的混合式火箭，雖然飛行高度不高，但在技術面卻是重大突破。（國家太空中心）

總統蔡英文表示，台灣第一支「混合式類衛星載具火箭」成功在屏東旭海升空飛行，是台灣太空技術很重要的突破，令人振奮。這次執行探空火箭「HTTP-3A」第二節箭體的首次飛行測試，是台灣自製火箭，也是首次在台灣設立的發射場升空，具有里程碑意義。

她稱，任務的成功執行，也讓奮鬥十年的陽明交大學生工程師以及研究生團隊，累積了許多寶貴經驗，也是培養台灣太空人才的重要努力。政府會繼續大力支持國家太空科技發展，帶領台灣飛向宇宙。

科技部吳政忠部長表示，面對全球新興太空產業的發展，正是台灣整合學研界與產業界投入太空相關利基產業的最佳時機。

他指，科技部擇定屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣做為短期科研發射場域，進一步為懷抱太空夢的科研團隊提供合法、安全的設施，也將持續督導即將升格為行政法人的太空中心，妥善利用短期科研火箭發射場域，積極提升太空科技能量，精進本土太空技術，培育太空關鍵科技人才，使台灣能在全球太空領域占有一席之地。