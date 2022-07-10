台灣首支混合式類衛星載具火箭升空　蔡英文：帶領台灣飛向宇宙

撰文：梁子傑
出版：更新：

台灣首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭今日（10日）上午6時12分在屏東旭海順利發射，完成短期科研火箭發射場域啟用後的首場發射任務，現場湧入不少太空迷爭睹。

台灣媒體《中央社》報道，今日清晨屏東縣牡丹鄉旭海村，天氣晴朗，還有一絲涼風，不少太空迷天剛亮就在觀景台等候，期待看到火箭升空。HTTP-3A第二節火箭原訂昨天挑戰升空，但因在發射前最後管線脫離階段，氮氣分離接頭發生異常，近8時宣布取消發射，今日上午6時再戰。

陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊資料，HTTP-3A第二節火箭高4.8公尺，起飛重量約365公斤，上半部直徑50公分、下半部直徑70公分。今天申請6到8時為發射窗口，在上午6時10分左右脫離固定器，12分順利起飛，現場響起歡呼。

​本次發射計畫是ARRC為執行科技部計畫，進行HTTP-3A第二節火箭的首次飛行測試，測試重點包含可控制混合式火箭推進技術、火箭飛行導航控制技術、火箭發射地面支援系統、火箭降落傘回收系統。

本次的成功發射，驗證了團隊自行開發的「ZIYASim」六自由度飛行任務分析模擬器的模擬具有相當高的準確性。準備作業以及飛行過程中所有的數據，都將做為下一階段飛行測試參考。

此次飛試的飛行時間約2分鐘、高度約3公里。ARRC副主任魏世昕說，HTTP-3A是全世界第一支擁有導控技術的混合式火箭，雖然飛行高度不高，但在技術面卻是重大突破。（國家太空中心）

總統蔡英文表示，台灣第一支「混合式類衛星載具火箭」成功在屏東旭海升空飛行，是台灣太空技術很重要的突破，令人振奮。這次執行探空火箭「HTTP-3A」第二節箭體的首次飛行測試，是台灣自製火箭，也是首次在台灣設立的發射場升空，具有里程碑意義。

她稱，任務的成功執行，也讓奮鬥十年的陽明交大學生工程師以及研究生團隊，累積了許多寶貴經驗，也是培養台灣太空人才的重要努力。政府會繼續大力支持國家太空科技發展，帶領台灣飛向宇宙。

科技部吳政忠部長表示，面對全球新興太空產業的發展，正是台灣整合學研界與產業界投入太空相關利基產業的最佳時機。

他指，科技部擇定屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣做為短期科研發射場域，進一步為懷抱太空夢的科研團隊提供合法、安全的設施，也將持續督導即將升格為行政法人的太空中心，妥善利用短期科研火箭發射場域，積極提升太空科技能量，精進本土太空技術，培育太空關鍵科技人才，使台灣能在全球太空領域占有一席之地。

拜登叫停上任後首批對台軍售　台方：華府倡以海馬斯火箭炮等代替中國陸基中段反導攔截技術試驗現場曝光　騰龍形火箭雲絢麗奪目長征五號B遙三火箭運抵海南　測試完成後將發射「問天」實驗艙神舟十四號載人飛船和火箭組合體轉運至發射區　近日擇機發射內地研製新一代載人運載火箭及載人飛船　均可重複使用
台灣
火箭
蔡英文
太空
你可能感興趣