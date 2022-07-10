民進黨徵召陳時中參選台北市長　與蔣萬安及黃珊珊三足鼎立

台媒中央社等報道指，台灣2022年縣市長選舉將於年底舉行，民進黨主席蔡英文10日（周日）召開選舉對策委員會，選舉對策委員會一致同意建議徵召衛福部長陳時中為台北市長參選人、前交通部長林佳龍為新北市長參選人，提交7月13日中執會進行徵召提名作業。



民進黨主席蔡英文10日（周日）召開選舉對策委員會，選舉對策委員會一致同意建議徵召衛福部長陳時中為台北市長參選人。（陳時中Facebook）

陳時中身兼中央流行疫情指揮中心指揮官一職，蔡英文表示，指揮中心到周日已開設903天，陳時中帶領醫護人員及防疫團隊度過一波又一波的變種病毒挑戰。陳時中不僅是防疫指揮官，在他擔任衛福部長期間，從弱勢族群、從老到幼，都是全面照顧。

蔡英文又指，陳時中有政策規劃能力，更有政策執行力，而台北正需要陳時中這樣一位有領導力的市長。

陳時中透過聲明稿指出，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」，感謝蔡英文和選舉對策委員會的肯定。

中央社報道指，民進黨徵召陳時中參選台北市長，將會與國民黨台北市長參選人蔣萬安、民眾黨主席柯文哲支持的台北副市長黃珊珊形成三足鼎立態勢。黃珊珊本身為親民黨籍，至今未確定參選黨籍。

學者稱棄保策略難見效

台灣大學政治學系教授王業立表示，台北過去曾有多次「三腳督」經驗，棄保呼聲總是會在選戰後期出現，此次卻連民進黨尚未徵召人選，就有陣營開始組織棄保策略，就是為了盡早將黃珊珊邊緣化，在她更壯大前移除威脅。

不過王業立指出，提早打出棄保牌的效果，目前看來不是那麼顯著，且黃珊珊不僅能吸收大部分民眾黨支持者的選票，如以無黨籍身分參選，有機會接受中間選民認同；加上21年議員經驗，是3名參選人中對市政最熟稔的，種種因素都讓她要被棄保不太容易。