蔡英文參拜指南宮祈求呂祖佑台　馬英九：呂洞賓治瘟疫不輸陳時中

台灣的總統蔡英文和前總統馬英九今（16）日上午到訪台北文山區指南宮出席「慶祝孚佑帝君成道1142周年紀念三獻大典」，兩人時間錯開，並未碰面。蔡英文參拜呂祖（呂洞賓）祈求保佑臺灣風調雨順、四時無災。馬英九參拜時受訪則表示，呂洞賓治瘟疫不輸陳時中。而台灣疫情還在很嚴重的狀態，希望台灣能獲呂洞賓庇佑。



馬英九：呂祖治疫不輸陳時中

馬英九表示，指南宮成立前，主祀的呂洞賓神像從對岸被帶過來台灣，當時景美地區發生瘟疫是靠呂祖保佑度過，「可見呂祖在這方面也不會輸給（中央疫情指揮官）陳時中，對於疫情是很有辦法的。」



台灣中央流行疫情指揮中心昨日（15日）數據顯示，台灣新增68,939宗新冠肺炎本土病例，新增392宗中重症，再多143人死亡。

前總統馬英九上午出席指南宮慶祝孚佑帝君成道1142周年紀念三獻大典。（聯合報）

馬英九說，希望呂洞賓讓台灣的疫情，早日遠離。而台灣疫情還在很嚴重的狀態，希望民眾都能夠小心，戴口罩、勤洗手，希望疫情能趕快過去。他提醒民眾，不管佛教、道教都主張入世，累積財富也能推動公益。

蔡英文參拜呂祖祈求保佑臺灣

台灣的總統蔡英文今天出席指南宮慶祝孚佑帝君成道1142周年紀念三獻大典，她表示，有民眾的支持與配合，台灣才能在疫情中，持續進步與發展；她也要拜託民眾，盡快去打疫苗，繼續團結防疫。

蔡英文在致詞時表示，過去2年多來，台灣遇到疫情變化與挑戰，除呂先祖（呂洞賓）庇佑民眾，各宮廟不僅配合各項宗教防疫措施，許多宗教界先進也捐贈防疫物資，防疫需要各界共同努力。

她祈求呂先祖，保佑台灣風調雨順，並指台灣正處在疫情的關鍵時刻，要繼續一起努力，度過疫情考驗，逐漸回到正常生活。並祝福活動順利圓滿，民眾平安健康。

南宮孔恩師是孚佑帝君呂洞賓的從神之一，指南宮的呂仙祖左右護衛則是柳星君與王天君。（指南宮文化研究中心）

台灣交通部觀光局和廟宇通資料顯示，台灣道教聖地指南宮主要侍奉呂洞賓。清光緒八年（1882年），淡水知縣王彬林來台履任時，將呂仙祖分靈迎奉來台，起初供奉在艋舺（今萬華）玉清齋，其後，景美街的鄉民因傳染病而死，當地仕紳乃將呂仙祖神像請到景美，傳染病漸漸平息。

資料指，清光緒十六年（1890年）士紳們感念呂祖之神恩，有瀕死又康復的劉姓地主捐出土地在現址建宮，並基於「呂恩主（呂祖）在天庭居於南宮」、「濟世度人必須要指南針」，改號為「指南宮」，乃取其指定為天上南宮之意。