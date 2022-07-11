台媒：20年前公文曝光　證台灣向美國求購百架F-35隱形戰機被拒

台媒《聯合報》11日（周一）報道指，近日有旅台美國軍事專家提出證據，出示台灣曾在2002年間向美國遞送希望採購100架F-35B隱形戰機的正式意向書。文件證實在台方長期殷切需求下，美國至今拒售台灣該款新型隱形戰機。



有旅台美國軍事專家提出證據，出示台灣曾在2002年間向美國遞送希望採購100架F-35B隱形戰機的正式意向書。（China In Arms網站）

報道指，旅台美國軍事專家顏文德（Windell Minnick）在網絡平台披露台方求購F-35戰機公文。顏文德曾任職《詹氏防衛周刊》（Jane's Defence Weekly）、《國防新聞周刊》（Defense News），20年前也在台揭露美國國安局與美軍在陽明山平等里設立無線電監聽站。

顏文德近日以「美國為何不出售F-35戰機」在網上發表文章，文章出示了2002年台灣向美國遞送希望採購100架F-35B隱形戰機的正式意向書。

這份意向書是當年台北經濟和文化代表處國防採購司華盛頓辦事處發給華盛頓美國在台協會（AIT）政治／軍事事務主任的信函，內容稱台灣面臨中國大陸空軍與導彈威脅，請求加入美方能垂直起降的聯合攻擊戰機計劃。

文章同時出示台方對AIT所作機密簡報，內容指台空軍當年規劃採購100至120架F-35戰機與相關訓練、綜合後勤，並希望戰機能具備與台軍C4ISR通聯、整合電戰系統武器庫存等能量。

顏文德在文中推測，美方至今未允許台方加入聯合攻擊戰機計劃，是美方憂心不論是F-22或F-35等型隱形戰機，在台海上空易遭中國大陸先進的雷達與電戰技術偵知、甚至摧毀。

關於美國被指拒售台灣F-35B一事，台灣空軍司令部回應稱，空軍持續依作戰需求進行建軍規劃，有關報道純屬臆測，不予評論。