台灣疫情｜新增2.75萬本土病例多89死　40多歲女睡夢中猝死後確診

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，今日（14日）新增27597宗新冠肺炎本土病例，新增231宗中重症，再多89人死亡。另增87宗境外輸入病例。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市4718宗、台中市3639宗、高雄市2943宗、桃園市2813宗、台北市2664宗、台南市2051宗、彰化縣1410宗、屏東縣933宗、新竹縣805宗、雲林縣729宗、苗栗縣665宗、宜蘭縣650宗、新竹市615宗、嘉義縣552宗、南投縣504宗、基隆市456宗、花蓮縣441宗、台東縣347宗、嘉義市321宗、金門縣170宗、澎湖縣149宗、連江縣22宗。

新增死亡個案為48男41女，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86宗具慢性病史、64宗未接種3劑新冠疫苗。其確診日介於今年5月6日至7月11日，死亡日期介於5月6日至7月11日。其中，最年輕死亡個案為一名無慢性病史、曾接種3劑疫苗的40多歲女子，她7月11日睡夢中猝死，家人發現時已無呼吸心跳，送醫檢驗確診。

醫療應變組副組長羅一鈞。（ETtoday）

而指揮中心今日公布死亡個案排除1宗，醫療應變組副組長羅一鈞說明，該個案是5月11日死亡的北市80多歲女性，衛生局重新檢視死亡診斷書，發現該個案當時僅有快篩，未做PCR，不符當時確診病例定義，判定予以排除。

截至目前，台灣累計4189929例確診，分別為16058宗境外輸入、4173817宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計7917宗死亡病例，其中7902宗屬本土。

另外，衛福部長兼指揮中心指揮官陳時中正式請辭，參選台北市長。對於外傳指揮中心將於7月底解散，指揮中心發言人莊人祥表示，相關說法一直有傳，但強調沒有這樣的事，也不知道解散有何條件。