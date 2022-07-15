台灣疫情｜新增2.5萬本土病例多114死　現首宗BA.5社區感染病例

台灣中央流行疫情指揮中心今日（15日）公布，當地新增25223宗新冠肺炎本土病例，新增203宗中重症，再多114人死亡。另增87宗境外輸入病例。另外，台灣出現首宗BA.5社區感染病例。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市4224宗、台中市3293宗、桃園市2711宗、高雄市2629宗、台北市2532宗、台南市1842宗、彰化縣1305宗、屏東縣861宗、雲林縣742宗、苗栗縣692宗、新竹縣674宗、宜蘭縣566宗、新竹市535宗、嘉義縣473宗、南投縣435宗、花蓮縣409宗、基隆市351宗、台東縣327宗、嘉義市266宗、澎湖縣168宗、金門縣165宗、連江縣23宗。

新增死亡個案為67男47女，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、108宗具慢性病史、76宗未接種3劑新冠疫苗。確診日介於今年5月18日至7月12日，死亡日期介於6月2日至7月12日。其中，最年輕死亡個案為3名40多歲男子，他們都有慢性疾病。其中，2人已接種3劑疫苗，他們1人有神經系統疾病，死因為肺炎併心肺衰竭，1人為機構住民，死因為新冠確診、心肺衰竭。另一名接種2劑疫苗的則有精神疾病，死因為新冠確診、心肺衰竭。

而中重症個案中新增4宗兒童多系統發炎症候群（MIS-C）個案，分別為7個月大女嬰、3歲女童、8歲女童及10歲男童。其中，年紀最小的女嬰沒有慢性疾病，她在6月9日確診，20日發燒、喉嚨紅腫，24日出現嘔吐，送醫立即住院，因有肺炎且持續發燒、嘔吐，出現皮疹症狀，醫師懷疑為MIS-C。7月1日使用免疫球蛋白等藥物治療後，初步用藥有退燒，3日因意識改變，經電腦斷層檢查發現有水腦，9日轉院至醫學中心，經腦室引流外科手術後，入住加護病房。

另外，指揮中心宣布，台灣出現首宗BA.5社區感染病例，患者為北部20多歲女性，曾接種3劑疫苗，近半年無出入境紀錄。她5月中曾確診並康復，今次疑遭家人傳染釀二度染疫，5名密切接觸者初步快篩陰性，指揮中心將調高本土個案定序比例，強化監測。

截至目前，台灣累計4215200例確診，分別為16144宗境外輸入、4199002宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計8031宗死亡病例，其中8016宗屬本土。